XRISM Satellite yn Lansio i Astudio'r Bydysawd mewn Lliwiau Pelydr-X Gwahanol

Crynodeb: Lansiwyd lloeren Cenhadaeth Delweddu a Sbectrosgopeg Pelydr-X (XRISM), ymdrech ar y cyd rhwng Asiantaeth Archwilio Awyrofod Japan (JAXA) a NASA gyda chyfranogiad gan Asiantaeth Ofod Ewrop, ar Fedi 6ed. Cenhadaeth XRISM yw canfod tonfeddi pelydr-X gyda thrachywiredd digynsail a darparu darlleniadau newydd arloesol i wyddonwyr o leoedd poeth ac egnïol yn y bydysawd. Yn wahanol i delesgopau pelydr-X presennol, gall XRISM wahaniaethu rhwng gwahanol liwiau golau pelydr-X, gan ddatgloi cyfoeth o wybodaeth. Mae ei offeryn yn canfod pelydrau-X trwy newidiadau tymheredd bach iawn, gan ei alluogi i adnabod elfennau cemegol sy'n bresennol mewn gwrthrychau a darllen cyflymder symudiadau nwy. Nod y lloeren yw darparu golwg newydd ar y bydysawd poeth ac egnïol, gan arsylwi ffrwydradau serol, rhyngweithiadau tyllau du, ac uno clystyrau galaeth mewn manylder digynsail. Bydd gwyddonwyr ym Mhrifysgol Chicago yn dadansoddi arsylwadau cyntaf XRISM o glystyrau a grwpiau galaeth enfawr, gan obeithio deall y rhyngweithiadau rhwng tyllau duon anferth a'u galaethau cynnal. Bydd XRISM hefyd yn mesur digonedd o elfennau cemegol ac yn datgelu cyfansoddiad cemegol presennol y bydysawd. Mae lansio lloeren ar gyfer arsylwadau pelydr-X o'r gofod yn her sylweddol oherwydd bod atmosffer y Ddaear yn rhwystro pelydrau-X. Dyma'r pedwerydd ymgais i lansio a gweithredu lloeren debyg yn llwyddiannus, ac mae gwyddonwyr yn optimistaidd am botensial XRISM.

