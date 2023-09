Astudiaeth Newydd yn Darganfod Plaladdwyr Niweidiol mewn Paill Gwenyn yn Iwerddon

Mae astudiaeth ddiweddar a gynhaliwyd gan Goleg y Drindod Dulyn a Phrifysgol Dinas Dulyn wedi taflu goleuni ar effaith andwyol plaladdwyr ar wahanol rywogaethau gwenyn yn Iwerddon. Bu'r ymchwilwyr yn archwilio paill cnydau o 12 safle gwahanol yn y wlad ac yn dadansoddi lefelau'r plaladdwyr gweddilliol. Buont hefyd yn casglu paill o wenyn mêl a chacwn yn y safleoedd hyn.

Datgelodd yr astudiaeth mai paill cacwn oedd â’r nifer uchaf o gyfansoddion a darganfyddiadau plaladdwyr o gymharu â mathau eraill o baill. Roedd presenoldeb pryfleiddiaid neonicotinoid yn y paill cacwn yn arbennig o bryderus. Mae'n hysbys bod neonicotinoidau yn niweidiol i wenyn ac anifeiliaid eraill.

Yr hyn a oedd hyd yn oed yn fwy cythryblus oedd nad oedd llawer o'r plaladdwyr a ganfuwyd wedi'u rhoi ar y caeau lle casglwyd y paill yn ddiweddar. Mae hyn yn awgrymu bod y cemegau hyn naill ai'n parhau yn yr amgylchedd am amser hir neu fod y gweddillion yn dod o blanhigion mewn ardaloedd eraill o fewn yr ystod chwilota gwenyn.

Mynegodd Elena Zioga, awdur cyntaf yr astudiaeth ac ymgeisydd PhD yn Ysgol Gwyddorau Naturiol y Drindod, ei phryder am y canfyddiadau. Tynnodd sylw at y ffaith nad oedd rhai o'r plaladdwyr gwenwynig hyn wedi'u defnyddio yn y meysydd a samplwyd ers o leiaf tair blynedd, gan awgrymu bod y cemegau'n parhau ar ymylon caeau neu fod gwenyn yn casglu paill halogedig o'r tu hwnt i'r caeau a samplwyd.

Canfyddiad arwyddocaol arall o’r astudiaeth oedd bod gwahanol rywogaethau gwenyn yn agored i wahanol fathau o blaladdwyr. Canfuwyd bod paill gwenyn mêl wedi’i halogi’n bennaf â ffwngladdiadau, tra bod paill cacwn wedi’i lygru’n bennaf â phryfleiddiaid neonicotinoid.

Pwysleisiodd Zioga bwysigrwydd ystyried rhywogaethau gwenyn lluosog wrth asesu amlygiad i blaladdwyr. Dywedodd nad yw defnyddio gwenyn mêl fel yr unig gyfeiriad ar gyfer deall amlygiad i blaladdwyr yn rhoi darlun cyflawn. Mae gwenyn mêl a chacwn yn chwarae rhan hanfodol mewn gwasanaethau peillio a chefnogi ecosystemau iach.

Mae’r astudiaeth hon yn taflu goleuni ar bresenoldeb pryderus plaladdwyr niweidiol mewn paill gwenyn yn Iwerddon. Mae angen ymchwil pellach i ddeall goblygiadau hirdymor y gweddillion plaladdwyr hyn ar boblogaethau gwenyn a bioamrywiaeth ehangach.

