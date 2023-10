A all Paneli Solar Weithio Ger Sêr Eraill?

By

Mae technoleg paneli solar wedi gwneud cynnydd sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac erbyn hyn dyma'r ffynhonnell pŵer adnewyddadwy sy'n tyfu gyflymaf. Wedi'u datblygu i ddechrau i'w defnyddio yn y gofod, mae paneli solar wedi dod yn ffynhonnell ynni ddibynadwy ar gyfer lloerennau a llongau gofod criw oherwydd eu gallu i gynhyrchu foltedd trydan trwy'r effaith ffotodrydanol.

Darganfuwyd yr effaith ffotodrydanol gyntaf yn y 1800au pan sylwodd gwyddonwyr fod planedau metelaidd gwefredig yn allyrru electronau pan fyddant yn agored i olau uwchfioled. O'r darganfyddiad hwn, penderfynwyd bod golau yn cynnwys gronynnau cwantwm o'r enw ffotonau. Er bod arbrofion cynnar yn defnyddio'r effaith ffotodrydanol i gynhyrchu pŵer trydan, ni ddatblygwyd y gwir gelloedd solar cyntaf tan ganol y 1900au.

Ers hynny mae ymchwil wedi canolbwyntio ar wella technoleg celloedd solar i'w gwneud yn ysgafnach, yn rhatach ac yn fwy effeithlon. Gall paneli solar modern harneisio nid yn unig golau uwchfioled ond hefyd golau gweladwy ac isgoch. Fodd bynnag, mae dyluniadau presennol wedi'u optimeiddio ar gyfer harneisio'r golau a allyrrir gan yr Haul, sy'n dod yn bennaf o fewn yr ystod werdd ac yn cynnwys symiau sylweddol o olau uwchfioled.

Mae’r her yn codi wrth ystyried y defnydd o baneli solar ger sêr eraill, yn enwedig sêr corrach coch fel y rhai a geir yn system Proxima Centauri. Mae gan sêr corrach coch ddisgleirdeb brig yn y sbectrwm coch neu isgoch ac yn allyrru cyn lleied â phosibl o olau uwchfioled. Er mwyn archwilio systemau planedol cyfagos fel Proxima Centauri, byddai angen paneli solar sy'n gallu harneisio golau seren gorrach.

Mae astudiaeth ddiweddar mewn Scientific Reports yn archwilio effeithlonrwydd paneli solar o dan wahanol sbectra serol, gan gymharu'r Haul â Proxima Centauri. Mae'r astudiaeth yn canolbwyntio ar ffotofoltäig organig (OPVs), sef technoleg ysgafn a hyblyg sy'n addas i'w defnyddio ar hwyliau solar mawr a ddefnyddir mewn chwiliedyddion rhyngserol.

Yn wahanol i gelloedd solar mwy sefydledig sy'n seiliedig ar silicon, gellir tiwnio OPVs i donfeddi gwahanol. Mae effeithlonrwydd cell solar yn dibynnu ar ei bwlch band, sy'n cyfeirio at yr egni sydd ei angen i electronau neidio o'r band falens i'r band dargludiad. Trwy addasu'r bwlch band gan ddefnyddio deunyddiau organig amrywiol, gellir optimeiddio paneli solar i ddal y mwyaf o ynni o ffynonellau golau penodol.

Canfu'r astudiaeth, er bod bwlch band ehangach yn ddelfrydol ar gyfer golau'r haul, byddai celloedd solar gyda bwlch band cul yn fwy effeithlon wrth harneisio golau Proxima Centauri. Er enghraifft, mae gan gell solar bwlch band eang effeithlonrwydd damcaniaethol o 18.9% ar gyfer golau'r haul ond dim ond 0.9% ar gyfer Proxima Centauri. Mewn cyferbyniad, mae model bwlch band cul yn cyflawni effeithlonrwydd damcaniaethol o 12.6% ar gyfer Proxima Centauri.

Er y gall paneli solar gynhyrchu trydan o sêr coch, mae anfantais fawr. Mae sêr coch yn cynhyrchu llawer llai o olau na'r Haul, sy'n golygu na fyddai celloedd solar unigol yn cynhyrchu cymaint o ynni. I wneud iawn am y lefelau golau is, byddai angen i baneli solar rhyngserol fod yn llawer mwy, gan arwain at fwy o bwysau a chost.

Gallai ymchwil pellach i ddeunyddiau esgor ar ddulliau mwy effeithlon o gynhyrchu trydan o olau, gan oresgyn yr heriau sy’n gysylltiedig â defnyddio paneli solar ger sêr eraill o bosibl.

