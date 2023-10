Sioe Nefol Olaf y Flwyddyn: Eclipse Lleuad Pen-y-gwm Rhannol

Mae digwyddiad nefol hudolus ar fin swyno gwylwyr yr awyr ledled y byd y dydd Sadwrn hwn. Mae’n nodi’r cyfle olaf eleni i fod yn dyst i eclips y lleuad, digwyddiad nad yw byth yn peidio â swyno’r rhai sy’n cael eu denu i ehangder awyr y nos.

Bydd golygfa nefol yfory yn eclips lleuad penumbral rhannol, yn digwydd am yr ail dro a'r tro olaf yn 2023, dim ond pythefnos ar ôl yr eclips solar blaenorol ar Hydref 14. Y tro diwethaf i'r ffenomen gyrraedd ein hawyr oedd ar ddechrau mis Mai. Bydd yr arddangosfa syfrdanol hon i'w gweld mewn gwahanol ranbarthau, gan gynnwys Ewrop, Asia, Awstralia, Affrica, Gogledd America, a hyd yn oed eithafoedd Antarctica.

Mae Adran Feteorolegol Pacistan (PMD) wedi datgan bod yr eclips lleuad i gael ei arsylwi ym Mhacistan hefyd. Mae'r eclipse i fod i ddechrau yn oriau hwyr gyda'r nos ar ddydd Sadwrn am 11:02 pm amser lleol, cyrraedd ei anterth am 01:14 am, a gorffen am 03:26 am ar Hydref 29 (dydd Sul).

Eclipse lleuad yn digwydd pan fydd y Ddaear yn canfod ei hun rhwng yr haul a'r lleuad, gan daflu cysgod sy'n gorchuddio wyneb y lleuad. Dim ond yn ystod lleuad lawn y mae'r ffenomen seryddol hon yn bosibl, gan ei gwneud yn darged diddorol i wylwyr awyr sy'n awyddus i archwilio dirgelion y cosmos.

Mae tri math gwahanol o eclipsau lleuad, a bennir gan aliniad yr Haul, y Ddaear, a'r lleuad ar adeg y digwyddiad. A cyfanswm eclipse lleuad yn digwydd pan fydd cysgod y Ddaear yn gorchuddio holl arwyneb y lleuad. Mewn eclipse rhannol lleuad, dim ond rhan o'r lleuad sy'n cael ei drochi yng nghysgod y Ddaear, gan arwain at “brathiad” trawiadol a dynnwyd allan o dir y lleuad. Yn olaf, a eclipse lleuad penumbral yn taflu ymyl allanol gwan cysgod y Ddaear ar wyneb y lleuad.

Wrth i'r flwyddyn ddod i ben, cymerwch eiliad i syllu ar i fyny a thystio i ryfeddodau'r cosmos. Mae’r eclips lleuad hannerol rhannol yn argoeli i fod yn olygfa syfrdanol, gan ein hatgoffa o’r harddwch diderfyn sydd o’n cwmpas, hyd yn oed yn oriau tywyllaf y nos.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Pryd fydd yr eclips lleuad penumbral rhannol yn digwydd?

A: Mae'r eclipse wedi'i drefnu ar gyfer dydd Sadwrn, yn dechrau am 11:02 pm (amser lleol) ac yn dod i ben ar Hydref 29 am 03:26 am.

C: Ble bydd yr eclipse yn weladwy?

A: Gellir gweld yr eclips lleuad penumbral rhannol mewn gwahanol ranbarthau, gan gynnwys Ewrop, Asia, Awstralia, Affrica, Gogledd America, ac Antarctica.

C: Sut mae eclips lleuad yn digwydd?

A: Mae eclips lleuad yn digwydd pan fydd y Ddaear yn mynd rhwng yr haul a'r lleuad, gan daflu cysgod ar wyneb y lleuad.

C: Beth yw'r gwahanol fathau o eclipsau lleuad?

A: Mae yna dri math: eclipsau lleuad llwyr, eclipsau lleuad rhannol, ac eclipsau lleuad penumbral, pob un wedi'i wahaniaethu gan faint cysgod y Ddaear ar wyneb y lleuad.