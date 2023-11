Y Betelgeuse Dirgel: Cawr Nefol â Gorffennol

By

Mae Betelgeuse, seren oruchafol goch hudolus sydd wedi'i lleoli yng nghytser Orion, wedi swyno seryddwyr ers amser maith gyda'i newidiadau goleuedd anrhagweladwy. Fodd bynnag, mae ymchwil diweddar yn cynnig esboniad mwy swynol am ymddygiad Betelgeuse sy'n rhagori ar amrywiadau yn unig. Mae gwyddonwyr yn dyfalu y gallai Betelgeuse fod wedi difa seren gydymaith lai yn ei gorffennol pell, sydd wedi cyfrannu at ei chyflwr presennol.

Yn ôl arbenigwyr, mae mwyafrif y sêr enfawr yn bodoli o fewn systemau deuaidd, sy'n dynodi presenoldeb sêr cydymaith. Mewn rhai achosion, gall y rhyngweithiadau deuaidd hyn arwain at uno sêr, yn dibynnu ar fàs y sêr dan sylw. Yn achos Betelgeuse, mae efelychiadau a gynhaliwyd gan ymchwilwyr yn awgrymu y gallai fod wedi uno â chyd-seren lai mewn rendezvous cosmig.

Yn ystod uno o'r fath, mae'r sêr yn dod yn nes at ei gilydd yn raddol, gan rannu amlen yn y pen draw. Yn y pen draw, mae'r seren lai yn cael ei hamlyncu gan amlen y seren gynradd, gan achosi iddi droelli'n gyflymach ac uno â'r craidd heliwm. Mae'r cyfnewid egni hwn yn sbarduno pwls pwerus sy'n atseinio trwy amlen y seren gynradd a gall hefyd arwain at golled màs wrth i egni disgyrchiant gael ei drawsnewid yn egni cinetig.

Mae'r ymchwiliad i hanes Betelgeuse yn datgelu arwyddion chwedlonol o uno yn y gorffennol. Mae ei gyfradd cylchdroi hynod o uchel o'i gymharu â'n Haul ni ac mae'r allyriadau nwy o'r seren yn cyd-fynd â nodweddion digwyddiadau uno. Mae'n bwysig nodi, fodd bynnag, nad yw'r uno yn amharu ar esblygiad Betelgeuse i fod yn seren goch goch.

Er bod yr ymchwil hwn yn rhoi cipolwg gwerthfawr ar y posibilrwydd o uno yng ngorffennol Betelgeuse, nid yw'n esbonio'n uniongyrchol amrywiadau goleuedd diweddar y seren na'i ffrwydrad anochel fel uwchnofa. Mae angen datblygiadau pellach mewn dulliau ac offer i ddatrys dirgelion y digwyddiadau cosmig hyn.

Heb amheuaeth, mae Betelgeuse yn parhau i ddal ein diddordeb yn ei hymddygiad enigmatig. Mae'r posibilrwydd o'i huno â seren gydymaith lai yn ychwanegu haen arall o gymhlethdod at stori gosmig y behemoth nefol hwn. Wrth i’n dealltwriaeth o esblygiad sêr anferthol a chyfuniadau serol ddyfnhau, rydyn ni gam yn nes at ddatgloi cyfrinachau Betelgeuse a natur dros dro ein bydysawd.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

1. Beth yw Betelgeuse?

Mae Betelgeuse yn seren anferth goch anferth sydd wedi'i lleoli yng nghytser Orion. Mae'n sefyll allan am ei disgleirdeb amrywiol ac mae'n un o'r sêr mwyaf yn ein galaeth.

2. Beth sy'n achosi amrywiadau goleuedd Betelgeuse?

Tra bod cymylau llwch a phylsiadau rheolaidd yn cyfrannu at rai o'r amrywiadau yng ngoleuedd Betelgeuse, mae ymchwil diweddar yn awgrymu y gallai uno'r gorffennol â seren gydymaith hefyd chwarae rhan.

3. Beth yw uno seren?

Mae cyfuniad seren yn digwydd pan ddaw dwy seren mewn system ddeuaidd yn ddigon agos i uno'n un seren. Gall y broses hon arwain at effeithiau amrywiol ar y seren gyfun, gan gynnwys newidiadau mewn disgleirdeb a cholli màs.

4. A allai cyfuniad Betelgeuse yn y gorffennol fod yn gysylltiedig â'i ffrwydrad uwchnofa yn y pen draw?

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw dystiolaeth uniongyrchol yn cysylltu cyfuniad Betelgeuse yn y gorffennol â'i ffrwydrad yn y dyfodol fel uwchnofa. Mae'r uno yn ddigwyddiad amlwg yn llinell amser esblygiadol y seren.

5. Beth yw arwyddocâd astudio uno sêr?

Mae archwilio uno sêr yn gwella ein dealltwriaeth o esblygiad sêr enfawr, epilyddion uwchnofa, a rôl uno wrth lunio natur ddeinamig y bydysawd.