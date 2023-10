Amau Meteor Yn Taro Gogledd Melbourne, Achosi Chwyth Enfawr a Fflach o Oleuni

By

Mae meteor a amheuir wedi taro gogledd Melbourne, gan achosi chwyth enfawr a fflach o olau sy'n dallu. Mae'r digwyddiad, a ddigwyddodd ar Hydref 18, 2023, wedi gadael trigolion mewn syfrdanu ac wedi codi cwestiynau ynghylch bregusrwydd y Ddaear i wrthrychau nefol.

Roedd lluniau fideo yn dal y foment ddwys wrth i'r meteor fynd i mewn i atmosffer y Ddaear, gan greu rhediad tanllyd ar draws yr awyr cyn chwalu i'r ddaear. Arweiniodd yr effaith at siocdon a fflach llachar o olau a oedd yn goleuo'r ardal gyfagos.

Er nad yw union leoliad yr effaith wedi'i benderfynu eto, dywedodd tystion eu bod wedi clywed ffrwydrad uchel ac yn teimlo'r ysgwyd daear. Ers hynny mae awdurdodau wedi lansio ymchwiliad i leoli'r safle effaith ac asesu maint unrhyw ddifrod a achoswyd.

Darnau o graig neu fetel o'r gofod yw meteors sy'n mynd i mewn i atmosffer y Ddaear ac yn llosgi oherwydd ffrithiant. Cyfeirir at y gwrthrychau cosmig hyn yn aml fel sêr saethu o'u gweld o'r Ddaear. Er bod y rhan fwyaf o feteorau'n llosgi'n llwyr ac nid ydynt yn peri unrhyw fygythiad, mae'n bosibl y gall rhai mwy gyrraedd y ddaear ac achosi difrod ar effaith.

Mae digwyddiadau fel yr un a welwyd ym Melbourne yn ein hatgoffa o gyfarfyddiadau aml y Ddaear â malurion gofod. Er bod trawiadau meteor yn gymharol brin a’r tebygolrwydd y bydd un yn achosi difrod neu anafiadau sylweddol yn isel, maent yn ein hatgoffa o ehangder ac anrhagweladwyedd y cosmos.

