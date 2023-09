Hud y Goleuadau Gogleddol: Ymhle a Phryd i Ddal yr Arddangosfa Fawreddog yn Iwerddon

By

Mae harddwch y goleuadau gogleddol, sioe o olau naturiol hudolus, i'w weld mewn sawl lleoliad ar draws Iwerddon a Gogledd Iwerddon. Er nad oes unrhyw sicrwydd o weld y ffenomen syfrdanol hon, efallai y bydd yr equinox sydd i ddod ar Fedi 23 yn cynyddu eich siawns o'i brofi. Mae David Moore, golygydd cylchgrawn Astronomy Ireland, yn esbonio y gall yr amodau ym maes magnetig y Ddaear a gogwydd y blaned arwain at arddangosfa o'r aurora yn ystod yr cyhydnos. Fodd bynnag, nid yw'n gwarantu gweld; nid yw ond yn cynyddu'r tebygolrwydd.

Y lleoliadau gorau i weld y goleuadau gogleddol yn Iwerddon yw arfordir gogleddol gwledig Gogledd Iwerddon a Mayo oherwydd eu hagosrwydd at Gefnfor yr Iwerydd. Mae absenoldeb goleuadau tref yn y rhanbarthau hyn yn rhoi golwg gliriach o'r aurora. Fodd bynnag, mae awyr glir yn hanfodol ar gyfer gweld y goleuadau, waeth beth fo'r lleoliad yn y wlad.

Mae proses aurora yn dechrau gyda fflachiadau solar, ffrwydradau ar yr haul sy'n rhyddhau biliynau o dunelli o ymbelydredd i'r gofod. Mae'r gronynnau gwefredig hyn yn taro atmosffer y Ddaear tua dau ddiwrnod yn ddiweddarach ac mae rhai'n cael eu dal ym maes magnetig y Ddaear, gan greu'r goleuadau gogleddol pan fyddant yn gwrthdaro â nwyon atmosfferig. Mae dwyster y goleuadau yn dibynnu ar weithgaredd y gronynnau a gallant ymestyn ymhellach i'r de nag arfer ar adegau prin.

I wneud y mwyaf o'ch siawns o weld y goleuadau gogleddol, mae'n hanfodol bod i ffwrdd o oleuadau o waith dyn, gan y gallant guddio'r olygfa. Gall byw mewn tref neu ddinas gyfyngu ar welededd y goleuadau i arddangosfeydd mawr yn unig. Fodd bynnag, mae lleoliadau yng nghefn gwlad heb unrhyw oleuadau llachar i'r gogledd yn cynnig golygfa wych o'r aurora.

Mae Astronomy Ireland yn darparu gwasanaeth rhybuddio aurora i ragweld a hysbysu'r cyhoedd am y posibilrwydd o weld. Mae'r rhybuddion yn cynnwys gwybodaeth am y gweithgaredd disgwyliedig yn yr awyr, gan gynnwys yr aurora. Gall y goleuadau gogleddol ymddangos ar unrhyw adeg o'r nos, gan amrywio o ran hyd o ychydig oriau i'r noson gyfan.

Gall gorchudd cwmwl rwystro golygfa'r goleuadau, felly mae awyr glir yn ddelfrydol ar gyfer gweld yr arddangosfa ysblennydd hon. Yn ffodus, mae'r blynyddoedd nesaf yn cael eu hystyried yn ffafriol ar gyfer gweld y goleuadau gogleddol, gan fod disgwyl i'r haul gyrraedd ei uchafbwynt yn 2025.

Ffynonellau: cylchgrawn Astronomy Ireland