Profwch Harddwch y Rhannol Lunar Eclipse: A Celestial Spectacle

Paratowch i fod yn dyst i ddigwyddiad nefol hudolus y penwythnos hwn wrth i Leuad Full Hunter ym mis Hydref weddu i awyr y nos. Wrth i gysgod y Ddaear ddisgyn ar ei hwyneb, bydd eclips rhannol lleuad yn datblygu, gan swyno gwylwyr ledled y byd. Bydd y ffenomen ryfeddol hon i'w gweld yn llawn o Affrica, Ewrop, Asia, a rhai rhanbarthau o Orllewin Awstralia, tra bydd pen dwyreiniol De America yn cael cipolwg cyflym ar godiad y lleuad.

Gan ddechrau am 2:01 pm EDT (1801 GMT) ar Hydref 28, bydd eclips rhannol lleuad y Full Hunter's Moon yn dod yn fwy rhybedlyd tua 3:35 pm EDT (1935 GMT) wrth i'r lleuad fynd i mewn i ranbarth tywyllach cysgod y Ddaear, sy'n hysbys fel yr umbra, gan gyrraedd ei uchafbwynt tua 4:14 pm EDT (2014 GMT). Am 6:26 pm EDT (2226 GMT), bydd y lleuad o'r diwedd yn dod allan o'r rhan ysgafnach o gysgod y Ddaear, a elwir y penumbra, gan gloi'r ddawns nefol hudolus hon.

I'r rhai sy'n byw y tu allan i'r ardaloedd sy'n ddigon ffodus i fod yn dyst i'r digwyddiad hwn yn bersonol, peidiwch â phoeni! Gallwch chi weld y sioe nefol hon o hyd trwy ffrydiau byw am ddim sydd ar gael ar-lein ar wahanol lwyfannau. Mae croeso i chi diwnio ac ymgolli yn hud y bydysawd. Yn ogystal, bydd Space.com hefyd yn cynnal llif byw o'r digwyddiad, gan ganiatáu ichi brofi'r eclips o gysur eich cartref eich hun.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

C: Beth sy'n achosi eclips lleuad rhannol?

A: Mae eclipsau lleuad rhannol yn digwydd pan nad yw'r haul, y Ddaear a'r lleuad wedi'u halinio'n berffaith. O ganlyniad, dim ond rhan o'r rhan dywyllaf o gysgod y Ddaear, a elwir yn umbra, sy'n gorchuddio'r lleuad.

C: A all eclipsau lleuad ddigwydd yn ystod unrhyw leuad lawn?

A: Dim ond yn ystod lleuadau llawn y mae eclipsau lleuad yn digwydd pan fydd y lleuad a'r haul wedi'u lleoli'n ddiametrics gyferbyn â'i gilydd mewn perthynas â'r Ddaear. Fodd bynnag, nid yw eclipsau yn cyd-fynd â phob lleuad llawn. Mae hyn oherwydd bod awyren orbitol y lleuad ar oleddf o tua 5 gradd i awyren y Ddaear, gan olygu bod cysgod y Ddaear yn aml uwchlaw neu islaw orbit y lleuad.

C: Sut alla i arsylwi ar eclips rhannol y lleuad yn agos?

A: Os hoffech chi weld yr eclips rhannol neu wylio'r lleuad ar unrhyw adeg, ystyriwch archwilio byd seryddiaeth gyda thelesgop neu ysbienddrych. Mae ein canllawiau ar y telesgopau gorau a'r sbienddrych gorau yn adnoddau gwych i'ch helpu i ddechrau arni.

C: A allaf ddal lluniau o'r eclips lleuad?

A: Yn hollol! Os oes gennych chi angerdd am astroffotograffiaeth, gallwch chi ddogfennu eclips y lleuad, lleuadau llawn, neu awyr hudolus y nos. Edrychwch ar ein canllawiau cynhwysfawr ar sut i dynnu lluniau o'r lleuad a'r eclipsau lleuad, yn ogystal â'n hargymhellion ar gyfer y camerâu a'r lensys gorau ar gyfer astroffotograffiaeth.