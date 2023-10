Paratowch ar gyfer y Gwrthdrawiad Nefol: Taith Galaeth Andromeda Tuag at y Llwybr Llaethog

By

Mae digwyddiad seryddol hynod ddiddorol a chyffrous ar fin digwydd mewn ychydig biliwn o flynyddoedd – uno Galaeth Andromeda a’n Llwybr Llaethog ein hunain. Er y gall ymddangos yn achos pryder, peidiwch ag ofni, oherwydd mae'r cyfarfyddiad hwn yn ddawns gosmig sydd wedi bod yn digwydd ers cyn cof. Mae seryddwyr wedi dal delwedd hudolus sy'n rhoi cipolwg i ni o'r olygfa epig hon.

Ewch i mewn i NGC 7727, galaeth ryfedd a leolir tua 90 miliwn o flynyddoedd golau i ffwrdd yng nghytser Aquarius. Mae'r ffotograff cyfareddol hwn, a dynnwyd gan Arsyllfa Gemini South, yn arddangos dwy alaeth droellog enfawr yng nghanol yr uno. Mae eu rhyngweithiadau disgyrchiant wedi arwain at greu cynffonau llanw enfawr, gan daflu sêr i ehangder diddiwedd y cosmos.

Dechreuodd stori NGC 7727 dros biliwn o flynyddoedd yn ôl pan wrthdarodd dwy alaeth, gan gychwyn cadwyn o ddigwyddiadau sy'n parhau i lunio ei thynged. Yn rhyfedd iawn, o fewn y cyfuniad anhrefnus hwn mae pâr o dyllau du - un o bob galaeth wreiddiol. Mae gan y tyllau du hyn ddwy record ryfeddol: dyma'r pâr twll du anferthol agosaf at y Ddaear a'r pâr agosaf at ei gilydd a ddarganfuwyd erioed.

Mae un twll du yn cynnwys màs aruthrol o 154 miliwn gwaith mwy na'n Haul, tra bod y llall yn pwyso 6.3 miliwn o fasau solar. Er gwaethaf eu hagosrwydd, maent wedi'u gwahanu gan bellter o tua 1,600 o flynyddoedd golau. Yn rhyfeddol, mae seryddwyr yn amcangyfrif y bydd y ddau endid anferth hyn yn uno i greu un twll du hyd yn oed yn fwy gargantuan mewn tua 250 miliwn o flynyddoedd. Bydd y rendezvous cosmig hwn yn allyrru crychdonnau pwerus o donnau disgyrchiant ar draws ffabrig amser gofod, digwyddiad na allwn ond gobeithio ei weld gydag iteriadau'r dyfodol o'r Arsyllfa Tonnau Disgyrchol Ymyriadur Laser (LIGO).

Mae uno NGC 7727, sy'n dal i fynd rhagddo, yn parhau i lunio'r alaeth. Mae’r cynffonnau llanw amlwg, sy’n frith o sêr ifanc a meithrinfeydd serol gweithredol, yn dangos effaith barhaus y gwrthdrawiad cosmig hwn. Fel mater o ffaith, o fewn yr anhrefn nefol hwn, mae seryddwyr wedi nodi tua 23 o wrthrychau y credir eu bod yn glystyrau crwn ifanc - casgliadau o sêr sy'n ffurfio mewn rhanbarthau o ffurfiant ser uwch, a welir yn gyffredin mewn galaethau rhyngweithiol fel NGC 7727.

Tra bod NGC 7727 yn rhoi rhagolwg hudolus i ni o’r dynged sy’n aros am ein Llwybr Llaethog, byddwch yn dawel eich meddwl nad yw Cysawd yr Haul, gan gynnwys y Ddaear, mewn perygl uniongyrchol. Mae’n bosibl y bydd y ddawns ddisgyrchol rhwng y Llwybr Llaethog ac Andromeda yn lluchio ein Haul i diriogaeth newydd o fewn ein galaeth, ond bydd y daith hon yn un o archwilio cosmig yn hytrach na dinistr.

Wrth i ni aros yn eiddgar am y gwrthdrawiad nefol hwn, gadewch inni gymryd eiliad i werthfawrogi rhyfeddodau ein bydysawd a dawns gywrain galaethau filiynau o flynyddoedd golau i ffwrdd.

Cwestiynau Cyffredin:

Q: Beth yw NGC 7727?

A: Mae NGC 7727 yn alaeth ryfedd sydd wedi'i lleoli tua 90 miliwn o flynyddoedd golau i ffwrdd yng nghytser Aquarius. Mae'n cael ei ffurfio o ganlyniad i uno dwy alaethau troellog enfawr.

Q: Beth sy'n gwneud y tyllau du yn NGC 7727 yn rhyfeddol?

A: Mae’r tyllau du yn NGC 7727 yn dal dwy record – dyma’r pâr twll du anferthol agosaf at y Ddaear a’r pâr agosaf at ei gilydd a welwyd erioed.

C: A fydd uno'r Llwybr Llaethog a'r Andromeda yn effeithio ar y Ddaear?

A: Er y bydd yr uno yn achosi i'n Haul gael ei daflu i ranbarth gwahanol o'n galaeth, nid oes perygl uniongyrchol i'r Ddaear na'n Cysawd yr Haul o ganlyniad i'r gwrthdrawiad.