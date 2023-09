Diffyg Gwyddonwyr Du Prydeinig: Mynd i'r afael â Hiliaeth Sefydliadol mewn Gwyddoniaeth

Yn swyddogol, nid oes unrhyw athrawon cemeg neu ffiseg du yn y DU, sy'n arwain llawer o wyddonwyr i ddadlau bod gwyddoniaeth yn y DU yn sefydliadol hiliol. Nod y Gymdeithas Frenhinol, yr academi wyddonol hynaf yn y byd, yw newid hyn gyda chynllun ariannu newydd a gynlluniwyd i gefnogi myfyrwyr PhD du i ddilyn gyrfaoedd mewn ymchwil academaidd ac yn y pen draw ddod yn athrawon. Bydd y cynllun yn darparu hyd at £690,000 o gyllid i bum cymrawd bob blwyddyn.

Mae Dr Mark Richards, ymchwilydd ffiseg a darlithydd yng Ngholeg Imperial Llundain, a'r Athro Robert Mokaya, arbenigwr mewn cemeg deunyddiau ym Mhrifysgol Nottingham, yn taflu goleuni ar y mater hwn. Er bod Mokaya wedi bod yn athro cemeg ers 2008, nid yw'n bodoli'n swyddogol yn ôl ystadegau a gasglwyd gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA). Mae HESA yn talgrynnu'r rhifau i'r pump agosaf, felly mae Mokaya yn cael ei dalgrynnu i lawr i sero. Er ei fod yn cyfaddef y gallai fod athrawon cemeg du eraill yn y DU, nid yw wedi cael y cyfle i gwrdd â nhw eto. Mae Mokaya a Richards yn cadarnhau nad oes unrhyw athrawon ffiseg du ychwaith.

Ym maes cemeg, mae cyfanswm o 520 o athrawon, tra bod 825 mewn ffiseg. Mae'r sefyllfa ychydig yn well yn y biowyddorau, gyda phum athro du allan o 1,345, a pheirianneg, sydd â thua 20 o athrawon du allan o 1,730. Yn gyffredinol, o'r holl wyddorau, dim ond 70 o athrawon du sydd, sy'n cynrychioli dim ond 0.6% o'r cyfanswm. Dim ond 10 o'r athrawon hyn sy'n fenywod. Mewn cyferbyniad, mae pobl ddu yn cyfrif am 4.2% o boblogaeth Cymru a Lloegr yn ôl y cyfrifiad diweddaraf.

Mae ffactorau amrywiol yn cyfrannu at dangynrychiolaeth gwyddonwyr du. Mae Richards yn credu bod diffyg ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd sydd ar gael ac absenoldeb eiriolaeth yn rhwystrau mawr i grwpiau ymylol. Heb rwydweithiau a chefnogaeth, mae'n dod yn ddigalon i unigolion dawnus. Mae’r ystadegau’n dangos yn glir bod cyfran y bobl dduon mewn gwyddoniaeth yn gostwng ar bob cam o’r ysgol academaidd, o TGAU i Athro.

Mae Richards, y gellir olrhain ei ddiddordeb mewn gwyddoniaeth yn ôl i'w blentyndod, yn pwysleisio pwysigrwydd chwilfrydedd a chefnogaeth wrth feithrin dyheadau gwyddonol. Ac yntau wedi’i fagu ar aelwyd un rhiant, mae’n cofio sut yr arweiniodd ei feddwl chwilfrydig ef i archwilio sut roedd soced plwg yn gweithio’n fewnol yn blentyn ifanc. Er iddo gael ei labelu i ddechrau yn “blentyn drwg,” mae Richards yn esbonio bod ei chwilfrydedd a’i awydd i ddeall sut mae pethau’n gweithio wedi tanio ei angerdd am wyddoniaeth.

Mae diffyg cynrychiolaeth ddu mewn gwyddoniaeth yn fater cymhleth sy'n gofyn am ymagwedd amlochrog i ddatgymalu hiliaeth sefydliadol a hyrwyddo cynhwysiant. Dim ond un cam yw cynllun ariannu’r Gymdeithas Frenhinol tuag at fynd i’r afael â’r gwahaniaeth hwn a sicrhau bod gwyddonwyr du yn y DU yn cael y gydnabyddiaeth a’r cyfleoedd y maent yn eu haeddu.

Ffynonellau:

- The Guardian: “Nod y Gymdeithas Frenhinol yw mynd i’r afael ag absenoldeb gwyddonwyr du Prydeinig”

– Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA)