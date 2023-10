Seryddwyr yn Arsylwi Byrst Gama-Ray Disglair Gan ddefnyddio Telesgop Gofod James Webb

By

Mae tîm o seryddwyr wedi defnyddio Telesgop Gofod James Webb i ganfod byrst pelydr gama llachar, gan ddarparu mewnwelediad gwerthfawr i ganlyniadau cilonova o ganlyniad i uno seren niwtron. Digwyddodd y ffrwydrad, a elwir yn GRB 230307A, ar Fawrth 7 a hwn oedd yr ail fyrst pelydr gama mwyaf disglair a welwyd erioed.

Mae pyliau pelydr-gama yn allyriadau dwys o'r math mwyaf egniol o olau, ac roedd y byrstio arbennig hwn dros filiwn gwaith yn fwy disglair na'r Galaeth Llwybr Llaethog gyfan gyda'i gilydd. Mae'n debyg bod y ffrwydrad yn ganlyniad i uno dwy seren niwtron mewn galaeth a leolir tua biliwn o flynyddoedd golau i ffwrdd.

Arsylwodd Telesgop Gofod James Webb, ynghyd ag arsyllfeydd eraill gan gynnwys Telesgop Gofod Pelydr-Gama Fermi NASA, Arsyllfa Neil Gehrels Swift, a Lloeren Transiting Exoplanet Survey, y byrstio a'i olrhain yn ôl i'r cyfuniad seren niwtron. Canfu Telesgop Gofod James Webb hefyd bresenoldeb tellurium, metalloid prin, yn dilyn y ffrwydrad. Disgwylir i elfennau eraill sy'n agos at tellurium ar y tabl cyfnodol, megis ïodin, sy'n hanfodol ar gyfer bywyd ar y Ddaear, fod yn bresennol hefyd.

Mae canfod yr elfennau prin hyn ac astudio kilonovas yn helpu seryddwyr i ddeall tarddiad elfennau trwm yn y bydysawd yn well. Credir mai uno seren niwtron yw'r ffatrïoedd nefol sy'n gyfrifol am greu elfennau trymach na haearn. Fodd bynnag, mae digwyddiadau o'r fath yn heriol i'w harsylwi oherwydd eu prinder.

Yn y dyfodol, mae seryddwyr yn gobeithio darganfod mwy o kilonovas gan ddefnyddio telesgopau sensitif fel Telesgop Gofod James Webb a Thelesgop Gofod Rhufeinig Nancy Grace sydd ar ddod. Bydd hyn yn rhoi cipolwg pellach ar greu a rhyddhau elfennau trwm yn ystod y ffrwydradau cosmig prin hyn. Trwy astudio ffrwydradau serol, gall gwyddonwyr gael dealltwriaeth ddyfnach o'r prosesau a arweiniodd at ffurfio'r elfennau angenrheidiol ar gyfer ymddangosiad bywyd ar y Ddaear.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Beth yw byrstio pelydr-gama?

Mae byrstio pelydr-gama yn allyriad byr o'r ffurf fwyaf egnïol o olau. Mae'n un o'r ffrwydradau mwyaf pwerus yn y bydysawd.

Beth yw kilonova?

Mae kilonova yn ddigwyddiad ffrwydrol sy'n digwydd pan fydd seren niwtron yn uno â seren niwtron arall neu dwll du. Mae'n cynhyrchu byrstio o egni ac yn rhyddhau elfennau prin.

Pam mae cyfuniadau seren niwtron yn bwysig i'w hastudio?

Credir mai uno seren niwtron sy'n gyfrifol am greu elfennau trwm yn y bydysawd, fel aur a phlatinwm. Mae astudio'r digwyddiadau hyn yn helpu gwyddonwyr i ddeall tarddiad yr elfennau hyn a sut maent yn cael eu dosbarthu ledled y cosmos.

Beth yw Telesgop Gofod James Webb?

Mae Telesgop Gofod James Webb yn arsyllfa ofod a lansiwyd yn 2021. Fe'i cynlluniwyd i astudio'r bydysawd yn y rhan isgoch o'r sbectrwm electromagnetig, gan ganiatáu i seryddwyr arsylwi gwrthrychau a ffenomenau pell gydag eglurder digynsail.