Astudiaeth Newydd yn Datgelu Ffrwd Jet Cyflymder Uchel Rhyfeddol ar Iau

By

Mae gwyddonwyr sy'n defnyddio Telesgop Gofod James Webb a Thelesgop Gofod Hubble NASA wedi gwneud darganfyddiad arloesol ar y blaned enfawr Iau. Mae astudiaeth ddiweddar a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Nature Astronomy yn adrodd am ganfod llif jet cyflym yn stratosffer isaf Iau. Mae'r jetlif hwn, sydd wedi'i leoli ger y cyhydedd, yn ymestyn dros 3,000 o filltiroedd ac yn cyrraedd cyflymder gwynt anhygoel o 320 milltir yr awr. I roi hyn mewn persbectif, mae'r gwyntoedd hyn ddwywaith yn gyflymach na'r rhai a geir mewn corwynt Categori 5 ar y Ddaear.

Mae datguddiad y jetlif cyflym hwn wedi peri syndod i ymchwilwyr. Wedi'i ystyried yn flaenorol yn niwlog ac aneglur, mae Telesgop Gofod James Webb wedi darparu eglurder digynsail, gan ganiatáu i wyddonwyr olrhain nodweddion crisp y ffenomen atmosfferig gythryblus hon wrth i blaned Iau gylchdroi'n gyflym.

Mae Jupiter, cymydog anferth y Ddaear, yn arddangos awyrgylch haenog tebyg i'n planed ein hunain, er bod ei gyfansoddiad a phatrymau tywydd yn amrywio'n sylweddol. Mae cenadaethau ac arsylwadau blaenorol wedi ceisio dadgodio deinameg atmosfferig gymhleth Iau, gan gynnwys y Smotyn Coch Mawr enwog a chymylau llawn amonia.

Yr hyn sy'n gosod Telesgop Gofod James Webb ar wahân yw ei allu i archwilio haenau uchder uwch atmosffer Iau, sydd wedi'i leoli rhwng 15 a 30 milltir uwchben gorchudd cwmwl y blaned. Mae'r persbectif unigryw hwn wedi datgelu manylion nad yw'n dod i'r amlwg ac wedi rhoi mewnwelediad newydd i gylchoedd, lloerennau ac awyrgylch y cawr nwy.

Daeth darganfod y llif jet cyflym yn bosibl trwy ymdrech ar y cyd rhwng Telesgop Gofod James Webb a Thelesgop Gofod Hubble. Tra bod y cyntaf yn canolbwyntio ar nodweddion cwmwl llai, fe dreiddiodd yr olaf yn ddwfn i'r systemau stormydd cyhydedd. Trwy gyfuno eu harsylwadau, cafodd gwyddonwyr ddealltwriaeth gynhwysfawr o ddeinameg atmosfferig cywrain Iau a strwythur tri dimensiwn cymylau storm.

Mae cymharu'r ddau delesgop gofod mawr hyn hefyd yn gymorth i ddeall sut mae cyflymder gwynt ar blaned Iau yn newid gydag uchder ac yn cynhyrchu gwellaif gwynt. Mae'r gwyddonwyr a fu'n rhan o'r astudiaeth yn rhagweld y gall cryfder y jetlif hwn sydd newydd ei ddarganfod amrywio'n sylweddol dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, gan ddarparu mewnwelediad pellach o bosibl i batrwm stratosfferig osgiliadol Jupiter.

Mae'r darganfyddiad arloesol hwn yn garreg filltir arwyddocaol yn ein dealltwriaeth o ddeinameg atmosfferig Iau ac yn amlygu galluoedd anhygoel Telesgop Gofod James Webb i ddatrys dirgelion cyrff nefol syfrdanol ein cysawd yr haul.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

Q: Beth yw Telesgop Gofod James Webb?



A: Mae Telesgop Gofod James Webb yn arsyllfa fawr, wedi'i seilio ar ofod, y bwriedir ei lansio ddiwedd 2021. Fe'i cynlluniwyd i astudio'r bydysawd mewn golau isgoch a darparu mewnwelediad digynsail i wrthrychau a ffenomenau nefol.

C: Beth oedd ffocws yr astudiaeth ddiweddar ar Iau?



A: Defnyddiodd yr astudiaeth ddiweddar Delesgop Gofod James Webb a Thelesgop Gofod Hubble NASA i nodi ac astudio llif jet cyflym yn stratosffer isaf Iau.

C: Beth sy'n gwneud y darganfyddiad hwn yn unigryw?



A: Mae darganfod y llif jet cyflym ar Iau yn rhyfeddol oherwydd nad oedd wedi'i weld o'r blaen ac mae'n darparu gwybodaeth werthfawr am awyrgylch cythryblus Iau.

C: Pa mor gyflym yw'r gwyntoedd yn y llif jet cyflym?



A: Mae'r gwyntoedd yn y jetlif cyflym ar Iau yn cyrraedd cyflymder o tua 320 milltir yr awr, sydd ddwywaith yn gyflymach na'r rhai a geir mewn corwynt Categori 5 ar y Ddaear.

C: Sut gwnaeth Telesgop Gofod James Webb a Thelesgop Gofod Hubble gyfrannu at yr astudiaeth?



A: Roedd Telesgop Gofod James Webb yn canolbwyntio ar nodweddion cwmwl llai, tra bod Telesgop Gofod Hubble yn arsylwi ar y systemau storm cyhydeddol ar Iau. Trwy gyfuno eu harsylwadau, cafodd gwyddonwyr ddealltwriaeth gynhwysfawr o ddeinameg atmosfferig Iau.