Cynyddu Ein Dealltwriaeth o Gefnforoedd y Ddaear: Pwysigrwydd Arsylwi ar Gefnfor y De

Mae Cefnfor y De, gyda'i nodweddion a'i rolau unigryw yn system hinsawdd y Ddaear, yn gofyn am fwy o ymdrechion arsylwi a mesur i ddeall ei effaith yn well. Er y gall Venus a'r Ddaear rannu tebygrwydd o ran maint a phellter o'r haul, mae absenoldeb cefnfor ar Venus yn ei osod ar wahân fel amgylchedd gelyniaethus. Ar y Ddaear, mae cefnforoedd yn chwarae rhan hanfodol wrth liniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd trwy amsugno a storio tua 90% o'r gwres sy'n cael ei ddal gan yr atmosffer newidiol.

Er bod datblygiadau mewn technoleg lloeren ac efelychiadau cyfrifiadurol wedi rhoi mewnwelediad gwerthfawr i ni i gefnforoedd y Ddaear, mae angen arsylwi uniongyrchol o hyd i wneud darganfyddiadau syndod a chael dealltwriaeth gynhwysfawr. Mae Cefnfor y De, yn arbennig, yn gwasanaethu fel cysylltydd pob cefnfor ac mae'n arddangos nodweddion nodedig fel rhew môr Antarctica a Cherrynt Amgylch Pegynol yr Antarctig.

Mae'r dirywiad yn rhew môr yr Antarctig yn bryder i wyddonwyr hinsawdd oherwydd ei rolau amrywiol, gan gynnwys adlewyrchu ynni'r haul, awyru'r cefnfor dwfn, a gwasanaethu fel cynefin ar gyfer bywyd pegynol. Yn ogystal, mae Cerrynt Amgylch Pegynol yr Antarctig yn gweithredu fel olwyn hedfan enfawr sy'n cael ei gyrru gan wyntoedd, gan gyfrannu at lif cyffredinol ynni trwy'r cefnfor.

Mae ymdrechion i arsylwi a mesur Cefnfor y De a'r Antarctica yn wynebu heriau oherwydd natur anghysbell a drud y rhanbarth. Fodd bynnag, mae ymchwilwyr yn cydnabod brys yr argyfwng hinsawdd ac wedi dod at ei gilydd i feithrin cydweithredu, rhannu gwybodaeth, a datblygu dulliau newydd o astudio'r amgylchedd hwn. Mae technolegau newydd, fel fflydoedd o fflotiau ymreolaethol sy'n monitro tymheredd a halltedd, yn cael eu defnyddio i fonitro a deall yr amodau newidiol.

Mae arsylwadau uniongyrchol yn hanfodol ar gyfer lleihau ansicrwydd a chadw i fyny â'r newidiadau cyflym sy'n digwydd yng Nghefnfor y De. Drwy fuddsoddi mewn arsylwi a mesur y rhanbarth hollbwysig hwn, gallwn gael mewnwelediad gwerthfawr i system hinsawdd y Ddaear, lliniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd, a gwneud penderfyniadau mwy gwybodus.

Ffynonellau:

– Erthygl: “Rôl Cefnfor y De yn yr hinsawdd a’i addewid ar gyfer newid hinsawdd yn y dyfodol”, gan Andrew Lenton, Tim Tamblin, a Petra Heil

– Ffynhonnell Delwedd: Fiona Elliott/NIWA/ANTA1801, CC BY-SA