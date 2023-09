Ardaloedd Frigid ar y Lleuad yn iau ac yn cynnwys llai o ddwr iâ nag a feddyliwyd yn flaenorol

By

Yn ôl ymchwil newydd, mae ardaloedd rhewllyd ar y lleuad, a elwir yn rhanbarthau cysgodol parhaol (PSRs), yn iau na'r craterau y maent yn byw ynddynt ac yn debygol o ddal llai o iâ dŵr nag a gredwyd yn flaenorol. Mae PSRs o ddiddordeb mawr i deithiau glanio ar y lleuad yn y dyfodol, gan eu bod yn cael eu hystyried yn gronfeydd helaeth o iâ dŵr y gall gofodwyr eu defnyddio ar gyfer systemau cynnal bywyd a chynhyrchu tanwydd roced.

Mae'r astudiaeth newydd yn datgelu bod PSRs, ar y mwyaf, yn 3.4 biliwn o flynyddoedd oed, gan nodi eu bod yn iau na'r craterau 4-biliwn oed y maent i'w cael ynddynt. Mae hyn yn awgrymu bod angen adolygu'r amcangyfrifon cyfredol o ddyddodion rhew dŵr ar y lleuad i lawr.

Cynhaliodd yr ymchwilwyr, dan arweiniad Norbert Schörghofer o'r Planetary Science Institute yn Arizona, efelychiadau i olrhain esblygiad y lleuad o'i ffurfiant 4.5 biliwn o flynyddoedd yn ôl. Dangosodd yr efelychiadau hyn fod y lleuad wedi profi ailgyfeiriad mawr yn ei hechelin troellog tua 4.1 biliwn o flynyddoedd yn ôl, gan arwain at ffurfio PSRs ger pegynau'r gogledd a'r de. Fodd bynnag, byddai'r obliquities uchel ar y pryd wedi arwain at golli pob dyddodion iâ.

O ganlyniad, mae swm y dŵr wedi'i rewi sydd wedi'i guddio yn y PSRs hyn yn debygol o fod yn llai nag a amcangyfrifwyd yn flaenorol. Mae gan wyddonwyr ddiddordeb arbennig yn rhanbarth pegynol deheuol y lleuad, lle maen nhw'n credu bod digon o anweddolion, gan gynnwys dŵr y gellir ei ddefnyddio.

Nod teithiau lleuad yn y dyfodol, fel deuawd lander-rover robotig Chandrayaan-3 India, yw archwilio pegwn de'r lleuad a chwilio am olion dŵr rhewllyd. Bydd canfyddiadau'r teithiau hyn yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o adnoddau dŵr ar y lleuad.

I gloi, mae’r astudiaeth newydd hon yn pwysleisio’r angen i ailasesu ein hamcangyfrifon o ddyddodion rhew dŵr ar ranbarthau’r lleuad sydd wedi’u cysgodi’n barhaol. Mae'r canfyddiadau yn taflu goleuni ar hanes daearegol yr ardaloedd hyn ac mae ganddynt oblygiadau ar gyfer archwilio a defnyddio adnoddau lleuad yn y dyfodol.

