Mae Gwylfa Anhygoel gyda Meteoryn yn Mewnosod yn Gosod Record Byd Guinness

Mae oriawr o'r enw 'Cosmopolis' wedi ennill cydnabyddiaeth gan Guinness World Records am ei nodwedd unigryw o gael 12 mewnosodiad o greigiau meteoryn. Rhannwyd fideo yn arddangos y darn amser rhyfeddol hwn ar Instagram, gan amlygu ei ddyluniad nodedig a'i ddeunyddiau prin. Daw'r mewnosodiadau yn yr oriawr o feteorynnau sy'n tarddu o'r Lleuad, Mars, a'r gofod allanol.

Mae'r fideo yn rhoi cipolwg ar y broses fanwl sy'n gysylltiedig â chreu'r oriawr. Dewisodd y cwmni gwneud oriorau o'r Swistir, Les Ateliers Louis Moinet SA, 12 meteoryn gwahanol yn ofalus a'u hintegreiddio i ddeial yr oriawr. Mae dyluniad yr oriawr yn cynnwys cas aur rhosyn 18-carat gyda diamedr o ddeugain milimetr, wedi'i ategu gan fand arddwrn du.

Cyflwynodd pob meteoryn her unigryw yn ystod y broses dorri oherwydd eu breuder amrywiol, gan bwysleisio'r sylw i fanylion sydd eu hangen ar gyfer eu hintegreiddio i'r oriawr. Y canlyniad yw darn amser sy'n arddangos harddwch a phrinder y meteorynnau hyn wrth gynnal esthetig cyfoes.

Mynegodd Prif Swyddog Gweithredol a Chyfarwyddwr Creadigol Les Ateliers Louis Moinet, Jean-Marie Schaller, falchder mewn ennill teitl Guinness World Records, gan amlygu eu hymrwymiad i wneud watshis arloesol a gwthio ffiniau creadigrwydd. Mae'r oriawr hon yn deyrnged i etifeddiaeth Louis Moinet ac yn dangos eu hymroddiad i greu gwylio rhyfeddol sy'n swyno'r byd.

Mae'r fideo sy'n arddangos mewnosodiadau meteoryn yr oriawr wedi denu llawer o sylw ar Instagram, gan gronni yn agos at ddau olygfa lakh a derbyn miloedd o bobl yn eu hoffi. Mynegodd defnyddwyr syfrdandod a diddordeb mewn sylwadau fel “This is mind-blowing” a “This is beautiful.”

Gan ymgorffori elfennau o'r gofod allanol, mae'r oriawr hon yn wirioneddol sefyll allan fel darn rhyfeddol o grefftwaith ac yn dyst i bosibiliadau diddiwedd horoleg.

