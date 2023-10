Prototeip Moon Rover NASA yn Cwblhau Cwrs Rhwystrau Lleuad

By

Mae prototeip crwydro lleuad newydd NASA, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), wedi cwblhau cwrs rhwystrau yn llwyddiannus yn efelychu tir garw arwyneb y lleuad. Disgwylir i'r crwydro lansio i begwn de'r lleuad ym mis Tachwedd 2024 ar fwrdd roced SpaceX Falcon Heavy.

Er mwyn profi symudedd VIPER, creodd peirianwyr yng Nghanolfan Ymchwil Glenn NASA yn Cleveland amgylchedd lleuad efelychiedig gyda chreigiau mawr, llethrau serth, a chraterau dwfn. Bydd y crwydryn yn glanio ar Mons Mouton, mynydd ger pegwn deheuol y lleuad, a bydd yn gyfrifol am nodweddu amgylchedd y lleuad ar gyfer dewis safle glanio rhaglen Artemis yn y dyfodol yn ystod ei genhadaeth tua 100 diwrnod.

Rhannodd NASA fideo o brofion symudedd diweddar y crwydro, gan ddangos ei allu i oresgyn heriau posibl y bydd yn eu hwynebu ar wyneb y lleuad. Roedd y profion yn cynnwys symud trwy lethrau serth, croesi craterau, a mordwyo pridd tebyg i dywod cyflym. Mae cwblhau'r profion hyn yn llwyddiannus yn dangos bod VIPER wedi'i gyfarparu'n dda i archwilio tir garw'r lleuad.

Fel rhan o raglen Artemis NASA, sy'n anelu at sefydlu setliad lleuad parhaol, bydd VIPER yn chwarae rhan hanfodol wrth nodi lleoliadau lle gellir echdynnu dŵr ac adnoddau eraill i gefnogi arosiadau hir ar y lleuad. Yn ogystal, mae cenhadaeth VIPER yn ceisio darganfod tarddiad dŵr wedi'i rewi ac anweddolion eraill ar y lleuad, eu cadwraeth dros biliynau o flynyddoedd, a'u dianc o bridd y lleuad.

Mae peirianwyr yng Nghanolfan Ofod Johnson NASA yn Houston hefyd wedi profi offeryn gwyddoniaeth olaf VIPER, y Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT). Dril ergydiol cylchdro yw TRIDENT a fydd yn cael ei ddefnyddio i adalw toriadau pridd hyd at dair troedfedd o dan wyneb y lleuad. Bydd yr offeryn hwn yn darparu data gwerthfawr ar gryfder, crynoder a thymheredd y pridd lleuad.

Mae cwblhau profion symudedd VIPER yn llwyddiannus ac integreiddio ei offeryn gwyddoniaeth terfynol yn dod â NASA un cam yn nes at ddatgloi dirgelion pegwn de'r lleuad a pharatoi'r ffordd ar gyfer archwilio'r lleuad yn y dyfodol.

