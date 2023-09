Pwysigrwydd Mesuryddion Tilt wrth Fonitro Llosgfynyddoedd

By

Mae mesuryddion gogwyddo wedi chwarae rhan hanfodol mewn monitro llosgfynyddoedd ers degawdau, gan ddarparu mewnwelediad gwerthfawr i ymddygiad llosgfynyddoedd a symudiad magma. Er bod dulliau seiliedig ar loeren wedi dod yn fwy amlwg yn y blynyddoedd diwethaf, mae mesuryddion gogwyddo yn parhau i fod yn arf dibynadwy a hanfodol i wyddonwyr.

Mae'r defnydd o ddata gogwyddo wrth fonitro llosgfynyddoedd yn dyddio'n ôl i ddechrau'r 20fed ganrif pan ddechreuodd gwyddonwyr adnabod y gydberthynas rhwng ffrwydradau folcanig a newidiadau mewn topograffeg. Dechreuodd Dr. Thomas Jaggar, llosgfynydd arloesol, olrhain newidiadau gogwydd mewn llosgfynyddoedd Hawäi ym 1917 gan ddefnyddio offerynnau a ddyluniwyd yn arbennig.

Daeth un o'r datblygiadau arwyddocaol mewn technoleg mesurydd tilt yn y 1950au pan ddatblygodd Dr. Jerry Eaton y mesurydd tiltmeter tiwb dŵr. Roedd yr offeryn hwn yn caniatáu ar gyfer mesuriadau gogwydd manwl gywir, gan alluogi gwyddonwyr i olrhain symudiad copa Kīlauea yn ystod ffrwydradau. Mae tiltmeter y tiwb dŵr yn cynnwys tri phot o ddŵr rhyng-gysylltiedig, sy'n symud mewn ymateb i gogwydd daear. Trwy fesur dyfnder y dŵr ym mhob pot, gall gwyddonwyr bennu gradd y gogwydd.

Roedd cofnodi data gogwyddo tiwb dŵr yn barhaus yn amhrisiadwy gan ei fod yn darparu cyfres amser o fesuriadau, gan ganiatáu ar gyfer nodi chwyddiant a chylchredau datchwyddiant rhwng ffrwydradau. Galluogodd y cofnod parhaus hwn o ogwydd i wyddonwyr wneud darganfyddiadau na fyddai wedi bod yn bosibl pe bai data'n cael ei gasglu yn ystod ffrwydradau yn unig.

Yn y 1970au, cyflwynwyd mesuryddion tilt electronig, gan ddarparu mesuriadau hyd yn oed yn fwy manwl gywir. Mae'r offerynnau hyn yn cael eu gosod mewn tyllau turio gwarchodedig a gallant fesur gogwyddo i lawr i ffracsiwn o ficroradian bob munud.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r data gogwyddo o gopa Kīlauea wedi dangos tebygrwydd i gofnodion o'r 1950au i'r 1970au, gan nodi nad yw ymddygiad y llosgfynydd wedi newid yn sylweddol ers ffrwydrad 2018. Mae'r dilyniant hwn yn caniatáu i wyddonwyr ddefnyddio data'r gorffennol i wneud rhagolygon am ymddygiad yn y dyfodol a phrofi damcaniaethau am system blymio'r llosgfynydd.

Mae'r arsylwadau diweddar o fesuryddion gogwydd ger caldera Kīlauea yn awgrymu bod magma'n cronni mewn cronfa ddŵr yn Ne Caldera, yn debyg i ddigwyddiadau blaenorol yn 2015 a 2021. Mae'r wybodaeth hon yn helpu gwyddonwyr i ddeall prosesau cyfredol a gall ddatgelu mewnwelediadau newydd am ymddygiad y llosgfynydd yn y gorffennol.

I gloi, mae mesuryddion gogwyddo wedi bod yn arf hanfodol wrth fonitro llosgfynyddoedd, gan ddarparu mesuriadau gogwydd parhaus a chyfrannu at ein dealltwriaeth o weithgarwch folcanig. Mae cofnodi hir a ffyddlon o ogwydd yn Kīlauea yn parhau i hwyluso darganfyddiadau a rhagolygon newydd ar gyfer ffrwydradau yn y dyfodol.

