Mewnwelediadau Newydd ar Echdoriadau folcanig a Phatrymau Hinsawdd

Mae astudiaeth ddiweddar a gyhoeddwyd yn Geophysical Research Letters wedi taflu goleuni ar y cysylltiad rhwng ffrwydradau folcanig ac aflonyddwch mewn cylchoedd hinsawdd ar raddfa fyd-eang. Mae canfyddiadau'r ymchwil yn datgelu y gall ffrwydradau folcanig mewn rhanbarthau trofannol ger y cyhydedd arwain at newidiadau sydyn mewn rhyngweithiadau hinsawdd-awyrgylch y môr, yn benodol Osgiliad De El Niño (ENSO) a Deupol Cefnfor India (IOD).

Mae'r IOD yn batrwm hinsawdd a nodweddir gan gyferbyniadau tymheredd yn nwyrain a gorllewinol Cefnfor India. Mae cyfnodau IOD cadarnhaol yn arwain at newidiadau sylweddol mewn tymheredd, dyodiad, a phatrymau gwynt mewn rhanbarthau cyfagos. I'r gwrthwyneb, mae cyfnodau IOD negyddol yn gwrthdroi'r amodau hyn. Canfu'r astudiaeth fod ffrwydradau folcanig cryf yn y trofannau yn achosi IOD negyddol yn syth ar ôl y ffrwydrad, ac yna cyfnod positif y flwyddyn ganlynol. Gall yr anomaleddau IOD hyn barhau am 7-8 mlynedd cyn dychwelyd i amodau cyn ffrwydrad.

Ymchwiliodd yr ymchwilwyr hefyd i ddylanwad y Interdecadal Pacific Oscillation (IPO), cylch hinsawdd arall sy'n para am 20-30 mlynedd. Fe wnaethant ddarganfod y gall y cam IPO effeithio ymhellach ar gryfder yr ymateb IOD. Mae cam IPO negyddol yn dwysau'r IOD negyddol, tra bod cam IPO cadarnhaol yn cryfhau'r IOD cadarnhaol.

Yn ogystal, archwiliodd yr astudiaeth y cysylltiad rhwng osgiliadau ENSO a ffrwydradau folcanig. Ar ôl ffrwydradau trofannol mawr, sylwyd bod cynhesu El Niño yn digwydd yn y flwyddyn gyntaf, ac yna amodau La Niña. Mae ymateb ENSO 2 fis ar ei hôl hi o gymharu ag ymateb yr IOD.

Mae dyfnder y thermoclein, graddiant tymheredd sydyn yn y cefnforoedd, hefyd yn chwarae rhan yn yr ymateb hinsawdd i ffrwydradau folcanig. Mae amodau IPO cadarnhaol yn arwain at thermoclin basach yn nwyrain Cefnfor India, gan wanhau graddiant tymheredd wyneb y môr a niwtraleiddio'r IOD ar ôl ffrwydrad. I'r gwrthwyneb, mae amodau IPO negyddol yn dyfnhau'r thermoclein, gan gryfhau graddiant tymheredd wyneb y môr a rhag-gyflyru Cefnfor India ar gyfer digwyddiadau IPO negyddol cryfach.

Mae'r mewnwelediadau newydd hyn i'r rhyngweithiadau cymhleth rhwng ffrwydradau folcanig a phatrymau hinsawdd yn darparu gwybodaeth werthfawr i ranbarthau sy'n dueddol o ddioddef gweithgaredd folcanig. Gall deall yr effeithiau posibl ar hinsawdd helpu i gynnal asesiadau risg a pharatoi ar gyfer digwyddiadau hinsawdd eithafol. Trwy gymryd camau rhagweithiol, gellir amddiffyn cymunedau a'r amgylchedd yn well rhag canlyniadau ffrwydradau folcanig.

Cwestiynau Cyffredin:

Beth yw Osgiliad De El Niño (ENSO) a Deupol Cefnfor India (IOD)?

Rhyngweithiad hinsawdd-awyrgylch y môr yw ENSO a nodweddir gan newidiadau yn nhymheredd wyneb y môr yn y Cefnfor Tawel. Mae'n arwain at newidiadau hinsawdd a gall achosi digwyddiadau El Niño a La Niña. Mae'r IOD yn batrwm hinsawdd sy'n gysylltiedig â chyferbyniadau tymheredd yn nwyrain a gorllewinol Cefnfor India, gan ddylanwadu ar dymheredd, dyodiad a phatrymau gwynt mewn rhanbarthau cyfagos.

Am ba mor hir y gall yr aflonyddwch mewn patrymau hinsawdd bara ar ôl ffrwydrad folcanig?

Gall yr aflonyddwch mewn patrymau hinsawdd, yn benodol yr anomaleddau IOD, bara am 7-8 mlynedd yn dilyn ffrwydrad folcanig cyn dychwelyd i amodau cyn ffrwydrad.

Beth yw Osgiliad Interdecadal Pacific (IPO)?

Mae'r IPO yn gylchred hinsawdd sy'n para am 20-30 mlynedd ac yn digwydd dros ardal fwy, yn rhychwantu'r ddau hemisffer. Mae'n dylanwadu ar dymheredd y Cefnfor Tawel trofannol a rhanbarthau gogleddol yn ystod ei gyfnodau cadarnhaol a negyddol.

Sut mae ffrwydradau folcanig yn effeithio ar orfodi ymbelydrol byd-eang?

Mae ffrwydradau folcanig yn rhyddhau aerosolau i'r atmosffer, a all arwain at effaith oeri. Gall yr oeri hwn bara am fisoedd neu flynyddoedd, gan effeithio ar y gorfodi ymbelydrol byd-eang, sef y cydbwysedd rhwng ymbelydredd solar sy'n dod i mewn ac allan. Rhaid i'r gorfodi ar batrymau hinsawdd fel yr IOD ac ENSO fod yn ddigon cryf i orbwyso effaith tymereddau is.

(Ffynhonnell: Llythyrau Ymchwil Geoffisegol)