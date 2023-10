Rwsia yn Gosod Golwg ar Lansiad Gorsaf Ofod Newydd yn 2027

By

Mae Rwsia yn bwriadu lansio ei gorsaf ofod ei hun yn 2027, yn ôl cyhoeddiad a wnaed gan yr Arlywydd Vladimir Putin. Gwnaeth asiantaeth ofod Roscosmos Moscow y penderfyniad i adeiladu ei allbost orbitol ei hun y llynedd ar ôl cyhoeddi ei bod yn gadael yr Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS). Daw hyn wrth i adnoddau’r ISS ddod i ben, ac mae Rwsia’n credu bod angen gorsaf lawn er mwyn parhau â’i hymdrechion i archwilio’r gofod.

Mae'r Orsaf Ofod Ryngwladol, a lansiwyd ym 1998, wedi bod yn symbol o ddiplomyddiaeth a chydweithio rhyngwladol. Fodd bynnag, ar ôl cael ei thorri i ffwrdd i raddau helaeth o'r Gorllewin yn dilyn y rhyfel yn yr Wcrain, mae Rwsia wedi penderfynu dilyn ei gorsaf ofod ei hun. Er bod ymadawiad Rwsia o’r ISS wedi’i gynllunio ar gyfer 2028, pwysleisiodd pennaeth Roscosmos, Yuri Borisov, yr angen i Rwsia weithredu’n gyflym er mwyn osgoi mynd ar ei hôl hi wrth archwilio’r gofod. Dywedodd Borisov fod yr ISS yn agosáu at ddiwedd ei oes weithredol ac y bydd yn debygol o gael ei ddatgomisiynu erbyn 2030.

Mae creu gorsaf orbitol Rwsiaidd erbyn 2024 yn hanfodol i sicrhau bod Rwsia yn cynnal ei galluoedd ac yn parhau i fod yn gystadleuol â chwaraewyr byd-eang eraill. Mae'r Unol Daleithiau, yr Undeb Ewropeaidd, Canada, a Japan wedi cychwyn ar brosiect ar y cyd i ddatblygu gorsaf ofod newydd. Mae Gorsaf Ofod Tiangong Tsieina hefyd mewn orbit, tra bod gan gwmnïau preifat ddiddordeb cynyddol mewn adeiladu eu gorsafoedd eu hunain oherwydd bod costau teithio gofod yn gostwng.

Yn ogystal â'r orsaf ofod newydd, ailgadarnhaodd Putin ymrwymiad Rwsia i'w rhaglen glanio ar y lleuad. Er gwaethaf methiant cenhadaeth Luna-25 yn gynharach eleni, pwysleisiodd Putin fod camgymeriadau yn rhan o archwilio'r gofod ac y byddai'r profiad a enillwyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer teithiau yn y dyfodol. Bu Luna-25, gyda'r nod o archwilio pegwn deheuol y lleuad am arwyddion o sylfaen ddynol bosibl, mewn damwain cyn glanio, ond llwyddodd India i gyflawni glaniad lleuad yn fuan wedyn.

Gyda'i chynlluniau uchelgeisiol ar gyfer gorsaf ofod newydd a'i hymdrechion parhaus i archwilio'r lleuad, mae Rwsia yn benderfynol o gynnal ei safle fel prif chwaraewr ym myd archwilio'r gofod.

Cwestiynau Cyffredin:

1. Pam mae Rwsia yn adeiladu ei gorsaf ofod ei hun?

Cyhoeddodd Rwsia ei bod yn gadael yr Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS) oherwydd iddi gael ei thorri i ffwrdd i raddau helaeth o'r Gorllewin yn dilyn y rhyfel yn yr Wcrain. Mae'r wlad yn gweld yr angen am orsaf lawn i barhau â'i hymdrechion archwilio'r gofod wrth i adnoddau'r ISS ddod i ben.

2. Pryd fydd gorsaf ofod newydd Rwsia yn cael ei lansio?

Mae Rwsia yn bwriadu lansio ei gorsaf ofod newydd yn 2027, gyda'r segment cyntaf yn cael ei osod mewn orbit. Mae adeiladu'r orsaf yn gyflym yn hanfodol er mwyn osgoi syrthio y tu ôl i'w gystadleuwyr byd-eang.

3. Beth yw'r gorsafoedd gofod eraill sydd mewn orbit ar hyn o bryd?

Ynghyd â gorsaf ofod arfaethedig Rwsia, mae Gorsaf Ofod Tiangong Tsieina hefyd. Mae gan gwmnïau preifat ddiddordeb hefyd mewn adeiladu eu gorsafoedd eu hunain wrth i gost teithio yn y gofod barhau i ostwng.

4. Beth yw safiad Rwsia ar archwilio'r lleuad?

Er gwaethaf methiant ei chenhadaeth Luna-25 yn gynharach eleni, mae Rwsia yn parhau i fod yn ymrwymedig i'w rhaglen glanio ar y lleuad. Pwysleisiodd yr Arlywydd Putin fod camgymeriadau yn rhan o archwilio gofod, a bydd y profiad a enillir yn cael ei ddefnyddio mewn cenadaethau yn y dyfodol.