Dirgelwch a Phwysigrwydd Asteroidau

Mae asteroidau, y darnau dirgel o graig sy'n byw yn ein cysawd yr haul, wedi swyno daearegwyr ers amser maith. Mae'r gwrthrychau nefol hyn nid yn unig yn rhoi cliwiau am hanes ein cysawd yr haul ond mae ganddyn nhw hefyd y potensial i wrthdaro â'r Ddaear, gan achosi effeithiau sylweddol. Un asteroid o'r fath sydd wedi denu sylw yw Bennu, un rhan o dair o graig milltir o led a all fod ar daith tuag at y Ddaear o fewn y 200 mlynedd nesaf.

Yn ddiweddar, daeth gwyddonwyr â darnau o Bennu yn ôl i astudio ei gyfansoddiad. Llwyddodd y llong ofod a lansiwyd yn 2016 i orbitio'r asteroid yn llwyddiannus, gan fapio ei wyneb a datgelu ymddangosiad tywyll a diflas. Mae hyn yn awgrymu presenoldeb carbon, bloc adeiladu hanfodol bywyd. Gallai deall y cyfuniad o garbon ac asidau amino mewn gwrthrychau nefol fel Bennu roi mewnwelediad i darddiad bywyd ar y Ddaear a'r potensial ar gyfer bywyd mewn mannau eraill yn y bydysawd.

Un ffordd y mae seryddwyr yn astudio asteroidau yw trwy archwilio'r digwyddiadau effaith y maent wedi'u hachosi yn y gorffennol. Credir bod Bae Chesapeake, sydd wedi'i leoli yn Virginia, wedi'i greu gan effaith asteroid 35 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Fe wnaeth y digwyddiad hwn amharu'n sylweddol ar y rhanbarth, gan achosi tswnamis a newid daearyddiaeth dwyrain Gogledd America. Mae digwyddiadau effaith tebyg trwy gydol hanes y Ddaear wedi arwain at ddifodiant torfol, gan siapio cwrs esblygiad a chaniatáu i ffurfiau bywyd newydd ddod i'r amlwg.

Mae astudio asteroidau fel Bennu a digwyddiadau effaith y gorffennol yn caniatáu i wyddonwyr gael gwell dealltwriaeth o hanes ein cysawd yr haul a'r peryglon effaith posibl y gall y Ddaear eu hwynebu yn y dyfodol. Trwy ddatrys dirgelion y gwrthrychau nefol hyn, gallwn barhau i ehangu ein gwybodaeth o'r bydysawd a'r posibiliadau ar gyfer bywyd y tu hwnt i'n planed.

