Paratowch ar gyfer Cawod Meteor Orionids

By

Mae seryddwyr amatur yn Ontario yn aros yn eiddgar am uchafbwynt cawod meteor Orionids y penwythnos hwn. Gyda hyd at 20 meteor yr awr, gan gynnwys peli tân llachar, mae ar fin bod yn ddigwyddiad ysblennydd. Cynhyrchir y gawod meteor gan lwch o'r gomed Halley ac mae i'w weld yn flynyddol ym mis Hydref a mis Tachwedd. Fodd bynnag, eleni disgwylir iddo gyrraedd ei uchafbwynt yn ystod yr oriau dros nos o Hydref 21ain i Hydref 22ain.

I gael cipolwg ar gawod y meteor, argymhellir dechrau edrych tua 10:30 pm ddydd Sadwrn, unwaith y bydd y cytser Orion yn clirio'r gorwel dwyreiniol. Efallai y bydd y lleuad yn rhwystro gwelededd, ond os ydych chi'n fodlon aros i fyny'n hwyr, bydd aros nes bod y lleuad yn machlud tua 1:15 am fore Sul yn darparu amodau gwylio gwell.

Er bod cawod meteor Orionids yn cael ei ystyried yn ganolig, mae'n dal i addo delweddau cyfareddol. Mae Gary Boyle, a elwir hefyd yn Seryddwr yr Iard Gefn, yn awgrymu y gallai fod rhai peli tân llachar a all fod yn eithaf ysblennydd, hyd yn oed gyda'r lleuad yn yr awyr.

I'r rhai sydd â diddordeb mewn tynnu lluniau o gawod y meteor, mae dod o hyd i leoliad tywyll i ffwrdd o oleuadau'r ddinas yn hanfodol. Bydd gosod camera DSLR ar drybedd gyda rhyddhau cebl a defnyddio datguddiad 20 i 30 eiliad yn cynyddu'r siawns o ddal rhywbeth yn eich maes golygfa.

Yn ogystal â chawod y meteor, bydd y sêr-gazers hefyd yn cael y cyfle i weld y planedau Sadwrn, Iau, a Venus, yn ogystal â Llwybr Llaethog y gaeaf. Gall defnyddio ap stargazing iPhone Sky Guide helpu i gadarnhau'r hyn rydych chi'n ei weld.

Os ydych chi'n mwynhau tywydd oerach, mae cawod meteor y Geminids yn ddigwyddiad arall i edrych ymlaen ato. Gan ymledu o'r cytser Gemini, bydd yn cyrraedd uchafbwynt gyda'r nos rhwng Rhagfyr 14eg a Rhagfyr 15fed. Disgwylir i gawod meteor y Geminids fod hyd yn oed yn well na'r Orionids, gyda meteorau arafach sydd â mwy o siawns o gynhyrchu peli tân llachar.

I gael rhagor o adnoddau a gwybodaeth am seryddiaeth, ewch i wefan Gary Boyle, wondersofastronomy.com. Mae Boyle, un o drigolion South Mountain, Ontario, ar hyn o bryd yn cynnal ymgyrch ariannu torfol ar gyfer arsyllfa newydd.

Ffynonellau:

– wondersofatronomy.com