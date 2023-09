Mae Cenhadaeth VERITAS NASA yn Paratoi i Astudio Venus o Orbit

Disgwylir i genhadaeth VERITAS (Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, A Sbectrosgopeg) NASA gael ei lansio ymhen degawd i arolygu arwyneb Venus o orbit. Mae gwyddonwyr yn credu y gall astudio arwyneb Venus roi mewnwelediad gwerthfawr i breswyliad ac esblygiad planedau creigiog. Er mwyn paratoi ar gyfer y genhadaeth hon, cynhaliodd tîm gwyddoniaeth rhyngwladol VERITAS ymgyrch bythefnos yn ddiweddar yng Ngwlad yr Iâ, gan ddefnyddio'r tirweddau folcanig fel analog Venus.

Dewiswyd Gwlad yr Iâ fel stand-in ar gyfer Venus oherwydd ei thebygrwydd daearegol. Mae gan Wlad yr Iâ a Venus weithgaredd folcanig, a gall astudio'r tir folcanig yng Ngwlad yr Iâ helpu tîm VERITAS i ddeall yr hyn y bydd radar y llong ofod yn ei weld ar Fenws. Yn ystod yr ymgyrch, astudiodd y tîm ddyddodion folcanig, caeau lafa, a rhanbarthau folcanig gweithredol yng Ngwlad yr Iâ sy'n debyg i wyneb Venus. Buont yn casglu samplau o greigiau ac yn cynnal mesuriadau i astudio garwedd arwyneb a phriodweddau eraill y creigiau.

Er mwyn cael delweddau radar o'r awyr o'r lleoliadau sy'n cael eu hastudio, cynhaliwyd teithiau hedfan dan arweiniad Canolfan Awyrofod yr Almaen (DLR) uwchben tirweddau Gwlad yr Iâ. Bydd y data radar a gesglir o'r aer yn cael ei gymharu â'r mesuriadau tir a gymerwyd gan dîm gwyddoniaeth VERITAS. Bydd y gymhariaeth hon yn helpu gwyddonwyr i ddeall yn well yr arsylwadau radar a fydd yn cael eu gwneud gan y llong ofod mewn orbit o amgylch Venus.

Bydd cenhadaeth VERITAS yn defnyddio radar agorfa synthetig a sbectromedr bron isgoch i greu mapiau byd-eang 3D o Venus a gwahaniaethu rhwng gwahanol fathau o graig ar ei wyneb. Trwy astudio arwyneb Venus o orbit, mae gwyddonwyr yn gobeithio darganfod cliwiau am du mewn y blaned a chael cipolwg ar esblygiad planedau creigiog fel y Ddaear.

