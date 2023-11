Ysglyfaethwyr Feirysol: Archwilio Byd Cymhleth Firysau a'u Lloerennau

By

Ydych chi erioed wedi stopio i feddwl tybed beth sy'n digwydd pan fydd firws yn heintio firws arall? Mae'n ymddangos y gall firysau yn wir ddioddef firysau eraill, ac mae'r canlyniadau ymhell o fod yn gyffredin. Croeso i fyd hynod ddiddorol ysglyfaethwyr firaol a'u lloerennau.

Pan fydd firws yn mynd i mewn i gell, gall ddewis naill ai gorwedd ynghwsg neu ddechrau ail-greu ar unwaith. Yn achos atgynhyrchu, mae'r firws yn cymryd rheolaeth o beiriannau moleciwlaidd y gell i gynhyrchu copïau ohono'i hun cyn torri'n rhydd. Fodd bynnag, weithiau bydd firws yn darganfod ei fod wedi ymyrryd ar gell sydd eisoes yn gartref i firws segur arall. Yr hyn sy'n dilyn yw brwydr am reolaeth rhwng y ddau dresmaswr, lle gall y naill blaid neu'r llall hawlio buddugoliaeth.

Fodd bynnag, mae yna achosion lle mae firws yn dod ar draws syndod annisgwyl wrth fynd i mewn i gell: ysglyfaethwr firaol yn aros yn benodol i ysglyfaethu ar y firws sy'n dod i mewn. Mae'r ysglyfaethwyr firaol hyn, a elwir yn loerennau firaol, wedi bod yn hysbys i fiolegwyr ers degawdau. Gallant gael effaith sylweddol ar eu firysau “cynorthwyydd”, naill ai gan amharu arnynt neu eu gwneud yn lladdwyr mwy effeithlon.

Mae ffenomen lloerennau firaol yn ymestyn y tu hwnt i facteria. Mae lloerennau firaol planhigion sy'n gorwedd ynghwsg mewn celloedd planhigion, yn aros am firysau eraill, yn bodoli a gallant gael effeithiau dwys ar iechyd cnydau. Yn ogystal, mae ymchwil ddiweddar yn awgrymu y gallai llawer o systemau gwrthfeirysol, fel yr offeryn golygu genynnau CRISPR-Cas9, fod wedi deillio o'r ras arfau esblygiadol rhwng firysau a'u lloerennau.

Mewn darganfyddiad cyffrous diweddar, daeth tîm o helwyr fflagiau israddedig o Brifysgol Maryland, Sir Baltimore ar draws ffage lloeren o'r enw MiniFlayer sydd â ffordd o fyw hollol unigryw. Yn wahanol i loerennau hysbys eraill, mae MiniFlayer wedi colli ei allu i orwedd yn segur. Yn lle hynny, mae wedi datblygu atodiad iasoer sy'n caniatáu iddo ddal at ei firws cynorthwy-ydd fel fampir, gan greu partneriaeth anwahanadwy wrth chwilio am westeiwr newydd.

Mae ymchwilwyr yn dal i ddatrys y dirgelion ynghylch lloerennau firaol, ond mae eu potensial i drawsnewid ein dealltwriaeth o strategaethau gwrthfeirysol yn aruthrol. Mae'r ddeinameg gymhleth rhwng firysau a'u lloerennau yn cynnig cipolwg gwerthfawr ar fyd cymhleth ysglyfaethwyr firaol ac ysglyfaethwyr.

Cwestiynau Cyffredin

A all firysau fynd yn sâl?

Oes, gall firysau gael eu hamharu yn eu swyddogaethau arferol pan fyddant yn dod ar draws firysau eraill a elwir yn loerennau firaol.

Beth yw lloerennau firaol?

Mae lloerennau firaol yn firysau sy'n ysglyfaethu ar firysau eraill. Gallant naill ai amharu ar eu firysau cynorthwywyr neu eu gwneud yn lladdwyr mwy effeithlon.

Sut mae lloerennau firaol yn effeithio ar fioleg?

Mae lloerennau firaol yn chwarae rhan mewn ras arfau esblygiadol barhaus rhyngddynt hwy a'u firysau cynorthwy-ydd. Mae'r frwydr hon yn arwain at ddatblygiad systemau gwrthfeirysol amrywiol, y mae rhai ohonynt wedi'u hecsbloetio gan ymchwilwyr sy'n astudio strategaethau gwrthfeirysol.

Beth yw arwyddocâd MiniFlayer, y phage lloeren a ddarganfuwyd yn ddiweddar?

MiniFlayer yw'r phage lloeren cyntaf y gwyddys ei fod wedi colli ei allu i orwedd ynghwsg. Yn lle hynny, mae wedi datblygu atodiad unigryw sy'n caniatáu iddo glicied ar ei firws cynorthwy-ydd. Mae'r darganfyddiad hwn yn taflu goleuni ar y strategaethau amrywiol a ddefnyddir gan loerennau firaol i sicrhau eu bod yn goroesi ac yn atgynhyrchu.

Ffynonellau:

- PubMed Central

- Cymdeithas America ar gyfer Microbioleg