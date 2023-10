Safbwynt Newydd: Archwilio'r Aurora Isgoch Enigmatig ar Wranws

Ynghanol ehangder ein cysawd yr haul, mae seryddwyr Prifysgol Caerlŷr wedi taflu goleuni ar ffenomen hir-ddamcaniaethol ond anodd dod i'r golwg— aurora isgoch ar Wranws. Mewn astudiaeth arloesol, mae'r ymchwilwyr wedi llwyddo i gofnodi mesuriadau cyntaf y sioe gosmig hon, gan ysgogi ein dealltwriaeth o blanedau allanol i uchelfannau newydd a datgelu mewnwelediadau i feysydd magnetig enigmatig cyrff nefol.

Mae Aurorae, sy'n swyno arddangosfeydd golau naturiol sy'n gorchuddio rhanbarthau pegynol y Ddaear, yn cael eu geni o ronynnau wedi'u gwefru sy'n gwrthdaro ag atmosffer planed ar hyd ei llinellau maes magnetig. Tra ar Wranws, awyrgylch sy'n gyfoethog mewn hydrogen a heliwm, mae'r gwrthdrawiadau hyn yn allyrru golau y tu hwnt i'r sbectrwm gweladwy, gan olygu bod angen defnyddio arsylwadau isgoch i'w canfod.

Er mwyn cyrraedd y datguddiad arloesol hwn, harneisiodd gwyddonwyr alluoedd pwerus telesgop Keck II, offeryn optegol sy'n enwog am ddatrys dirgelion nefol. Trwy ddadansoddi'n fanwl donfeddi penodol o olau a allyrrir o Wranws, fe wnaethant ddehongli codau bar sbectrol y blaned, gan ganolbwyntio'n benodol ar ddisgleirdeb H3+ - gronyn wedi'i wefru sy'n gweithredu fel thermomedr cosmig, gan ddynodi tymheredd a dwysedd yr atmosffer. Yr hyn a ddarganfuwyd ganddynt oedd cynnydd rhyfeddol mewn dwysedd H3+, ynghyd â newidiadau tymheredd dibwys - patrwm sy'n arwydd o'r prosesau ïoneiddiad sy'n gysylltiedig ag aurora isgoch.

Mae'r ddealltwriaeth newydd hon o aurora isgoch Wranws ​​yn dwyn goblygiadau dwys i wahanol agweddau ar archwilio'r gofod. Mae'r awdur arweiniol Emma Thomas, myfyrwraig PhD ym Mhrifysgol Caerlŷr, yn pwysleisio ei harwyddocâd wrth ddatrys dirgelwch y tymereddau a welir mewn cewri nwy fel Wranws. Mae'r planedau hyn yn arddangos tymereddau ymhell y tu hwnt i'r hyn y gallai gwresogi solar yn unig ei esbonio, gan arwain ymchwilwyr i ragdybio bod yr aurora egnïol yn cynhyrchu gwres ac yn ei gludo i lawr tuag at y cyhydedd magnetig.

Yn ogystal, mae'r astudiaeth yn addo ein dealltwriaeth o allblanedau - bydoedd pell sy'n aml yn rhannu nodweddion ffisegol ag Wranws ​​a'i gymheiriaid cosmig. Trwy ymchwilio i gysylltiad yr aurora â maes magnetig ac atmosffer Wranws, gall gwyddonwyr wneud rhagfynegiadau gwybodus am breswyliad posibl y planedau pellennig hyn, gan gael mewnwelediad amhrisiadwy i'w hatmosfferau a'u meysydd magnetig.

Yn syndod, mae'r ymchwil hwn hefyd yn cynnig mewnwelediadau annisgwyl i'n planed ein hunain. Trwy astudio aurora Wranws ​​a'i briodweddau magnetig unigryw, gall gwyddonwyr gael dealltwriaeth ddyfnach o wrthdroad geomagnetig y Ddaear - digwyddiad anaml lle mae'r pegynau magnetig yn newid lleoedd. Gan fod Wranws ​​yn profi fersiwn dyddiol o'r ffenomen hon oherwydd cam-aliniad ei echelinau cylchdro a magnetig, mae'r astudiaeth hon yn rhoi cyfle digynsail i archwilio effeithiau gwrthdroadau o'r fath ar systemau sy'n dibynnu ar faes magnetig y Ddaear, megis lloerennau, cyfathrebu, a llywio.

I gloi, mae darganfod aurora isgoch ar Wranws ​​yn garreg filltir wrth archwilio'r gofod. Mae'r astudiaeth ddadlennol hon yn paratoi'r ffordd ar gyfer datrys dirgelion hirsefydlog o fewn ein cysawd yr haul wrth gynnig cipolwg pryfoclyd i'r rhyfeddodau cosmig sy'n bresennol y tu hwnt i'n cymdogaeth galactig.

