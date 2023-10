Mewnwelediadau Newydd i Wranws: Aurora Isgoch wedi'i Gadarnhau Am y Tro Cyntaf

By

Mae seryddwyr Prifysgol Caerlŷr wedi cadarnhau presenoldeb aurora isgoch ar blaned allanol Wranws. Gallai’r darganfyddiad arloesol hwn ddatgloi’r cyfrinachau y tu ôl i feysydd magnetig planedau yng nghysawd yr haul a hyd yn oed daflu goleuni ar botensial bywyd ar fydoedd pell. Er bod aurorae uwchfioled Wranws ​​wedi'i arsylwi ers 1986, dyma'r tro cyntaf i fodolaeth aurora isgoch gael ei gadarnhau.

Achosir aurorae gan ronynnau llawn egni sy'n gwrthdaro ag atmosffer planed ar hyd ei llinellau maes magnetig. Ar y Ddaear, mae'r gwrthdrawiadau hyn yn arwain at Oleuadau Gogleddol a Deheuol ysblennydd. Mae Wranws, sy'n cynnwys hydrogen a heliwm yn bennaf, yn allyrru golau y tu hwnt i'r sbectrwm gweladwy, gan gynnwys yr isgoch.

Defnyddiodd tîm o wyddonwyr delesgop Keck II i ddadansoddi tonfeddi penodol o olau a allyrrir o Wranws ​​yn y sbectrwm isgoch. Trwy astudio'r llinellau allyriadau, roedden nhw'n gallu pennu amrywiadau yn nisgleirdeb ïonau H3+, gronyn wedi'i wefru. Roedd yr amrywiad hwn mewn disgleirdeb yn gweithredu fel thermomedr, gan ddarparu mewnwelediad i awyrgylch y blaned.

Datgelodd yr arsylwadau gynnydd sylweddol yn nwysedd H3+ yn atmosffer Wranws, gan ddangos presenoldeb aurora isgoch. Mae'r darganfyddiad hwn nid yn unig yn gwella ein dealltwriaeth o'r meysydd magnetig yn ein cysawd yr haul ond mae ganddo hefyd oblygiadau ar gyfer adnabod allblanedau eraill y gellir byw ynddynt.

Prif awdur Emma Thomas, Ph.D. myfyriwr ym Mhrifysgol Caerlŷr, yn awgrymu y gallai'r aurora egnïol ar blanedau mawr nwy fel Wranws ​​esbonio pam eu bod yn boethach na'r disgwyl. Mae'r ddamcaniaeth hon yn awgrymu bod yr aurora yn cynhyrchu ac yn gwthio gwres o'r aurora i lawr tuag at y cyhydedd magnetig. Trwy astudio aurora Wranws, gall gwyddonwyr wneud rhagfynegiadau am atmosfferau a meysydd magnetig allblanedau tebyg a phennu eu haddasrwydd ar gyfer bywyd.

Mae cadarnhad aurora isgoch ar Wranws ​​yn nodi cyfnod newydd o ymchwiliadau aurora ar y blaned. Mae canlyniadau'r astudiaeth hon yn cyfrannu at ein gwybodaeth am auroras anferth iâ, meysydd magnetig planedol, a hyd yn oed ffenomenau prin ar y Ddaear, megis gwrthdroad geomagnetig.

Cwestiynau Cyffredin

C: Beth yw aurora?

Arddangosfa golau naturiol yw aurora sy'n digwydd pan fydd gronynnau wedi'u gwefru o'r haul yn rhyngweithio â maes magnetig planed ac yn gwrthdaro ag atomau yn yr atmosffer.

C: Beth yw aurora isgoch?

Mae aurora isgoch yn cyfeirio at allyrru golau y tu hwnt i'r sbectrwm gweladwy yn y tonfeddi isgoch. Mae'n cael ei achosi gan ronynnau llawn egni sy'n gwrthdaro ag atmosffer planed.

C: Pam mae darganfod aurora isgoch ar Wranws ​​yn arwyddocaol?

Mae cadarnhad aurora isgoch ar Wranws ​​yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i feysydd magnetig y blaned ac yn cynnig goblygiadau ar gyfer nodi allblanedau y gellir byw ynddynt.

C: Sut cadarnhawyd yr aurora isgoch ar Wranws?

Defnyddiodd gwyddonwyr delesgop Keck II i ddadansoddi tonfeddi penodol o olau a allyrrir o Wranws ​​yn y sbectrwm isgoch. Trwy astudio'r llinellau allyriadau, roeddent yn gallu pennu amrywiadau yn nisgleirdeb ïonau H3+, gan ddangos presenoldeb aurora isgoch.

C: Beth allwn ni ei ddysgu o astudio aurora Wranws?

Gall astudio aurora Wranws ​​ein helpu i ddeall meysydd magnetig a nodweddion atmosfferig planedau anferth iâ, o fewn ein cysawd yr haul a thu hwnt. Mae'r wybodaeth hon yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o allblanedau a'u potensial ar gyfer cynnal bywyd.