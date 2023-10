Darganfyddiad Rhyfeddol: Mae Cadarnhad o Aurora Isgoch ar Wranws ​​yn Rhoi Mewnwelediadau i Feysydd Magnetig Planedol

By

Mae seryddwyr Prifysgol Caerlŷr wedi gwneud cynnydd cyffrous yn eu hastudiaethau o'r blaned allanol Wranws. Am y tro cyntaf, maent wedi cadarnhau presenoldeb aurora isgoch ar y blaned oer, bell. Mae'r darganfyddiad hwn nid yn unig yn ychwanegu at ein dealltwriaeth o Wranws, ond mae hefyd yn dal y potensial i ddatrys natur enigmatig meysydd magnetig planedol a'u rôl wrth gefnogi bywyd ar blanedau eraill.

Er bod gwyddonwyr wedi bod yn arsylwi ar yr aurorae uwchfioled (UV) ar Wranws ​​ers 1986, mae'r cadarnhad diweddar hwn o'r aurora isgoch (IR) yn garreg filltir arwyddocaol. Cyhoeddodd y tîm o wyddonwyr, gyda chefnogaeth y Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC), eu canfyddiadau yn y cyfnodolyn Nature Astronomy.

Mae Wranws ​​a'i blaned gyfagos Neifion yn sefyll allan ymhlith y planedau yng nghysawd yr haul oherwydd eu meysydd magnetig anghywir. Yn wahanol i'r Ddaear, lle mae'r maes magnetig yn cyd-fynd ag echel cylchdro'r blaned, mae meysydd magnetig Wranws ​​a Neifion yn sgiw. Mae'r darganfyddiad newydd hwn o'r aurora IR ar Wranws ​​yn dal cliwiau gwerthfawr wrth ddeall y mecanweithiau sylfaenol y tu ôl i'r hynodrwydd hwn.

Defnyddiodd y seryddwyr fesuriadau o'r disgleirdeb isgoch o atmosffer uchaf Wranws ​​a phresenoldeb llinellau maes magnetig i ddadansoddi'r aurora. Dangosodd y canlyniadau fod y signalau awrol wedi'u crynhoi rhwng pwyntiau penodol ar y blaned, gan ffurfio siapiau hirgrwn. Mae'r siapiau hirgrwn hyn, a elwir yn gregyn, yn cael eu creu gan gylchdro Wranws.

Mae goblygiadau'r darganfyddiad hwn yn ymestyn y tu hwnt i Wranws ​​ei hun. Trwy astudio meysydd magnetig ac aurorae planedau pell, gall seryddwyr gael mewnwelediad i breswyliad posibl allblanedau. Gall deall sut mae meysydd magnetig yn rhyngweithio â gronynnau wedi'u gwefru ac yn cynhyrchu aurorae ddarparu gwybodaeth werthfawr am yr amodau sy'n angenrheidiol ar gyfer cynnal bywyd.

Mae’r ymchwil arloesol hon yn agor llwybrau newydd ar gyfer archwilio dirgelion ein cysawd yr haul a thu hwnt. Trwy ddatrys cyfrinachau meysydd magnetig planedol, mae gwyddonwyr gam yn nes at ddeall posibiliadau helaeth bywyd y tu allan i'r Ddaear.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw aurora?

Arddangosfa golau naturiol yw aurora sy'n digwydd yn yr awyr, yn bennaf yn y rhanbarthau pegynol. Mae'n cael ei achosi gan ronynnau llawn egni o'r Haul, sy'n rhyngweithio â maes magnetig y Ddaear.

Beth yw aurora isgoch?

Mae aurora isgoch yn cyfeirio at allyrru golau isgoch yn ystod digwyddiad aurora. Yn ogystal â'r aurorae uwchfioled (UV) a welir yn fwy cyffredin, mae rhai aurorae hefyd yn allyrru golau isgoch.

Pam mae meysydd magnetig Wranws ​​a Neifion wedi'u camalinio?

Mae camlinio meysydd magnetig Wranws ​​a Neifion â'u hechelinau cylchdro yn dal yn ddirgelwch i wyddonwyr. Mae angen ymchwil pellach i ddeall y mecanweithiau sylfaenol sy'n gyfrifol am y nodwedd unigryw hon.