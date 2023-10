Effaith Hydrogen Niwtral ar Ffotonau Lyman-Alpha yn Dihangfa mewn Galaethau Reionization-Epoch

Mae seryddwyr yn dal yn ansicr ynghylch proses ac amseriad yr ad-ioneiddiad, a dyna pryd y daeth yr hydrogen yn y bydysawd yn ïoneiddio eto ar ôl bod yn atomau niwtral am tua 200 miliwn o flynyddoedd. Mae reionization yn cael ei yrru gan ffotonau Lyman-continwwm (LyC), sydd â'r egni i guro electronau allan o atomau hydrogen. Y cwestiwn yw, o ble y daeth y ffotonau LyC hyn? Mae llawer o seryddwyr yn credu bod galaethau cynnar wedi chwarae rhan yn adeinio'r bydysawd.

Yn ystod y cyfnod reionization, roedd galaethau a allyrru ymbelydredd Lyman-Alpha (Lyα), sy'n cael ei ryddhau pan fydd atomau hydrogen yn trosglwyddo o'u cyflwr cynhyrfus cyntaf i'w cyflwr daear. Fodd bynnag, nid oedd pob ffoton Lyα yn gallu dianc o'r galaethau hyn. Os yw ffoton Lyα yn gwasgaru i ymyl galaeth, efallai y bydd yn dianc ac yn cael ei ganfod. Os na all unrhyw ffotonau Lyα ddianc, mae'n awgrymu nad yw ffotonau LyC hefyd yn gallu dianc, ac nad oedd galaeth yn cyfrannu at reionization.

Gallai presenoldeb hydrogen niwtral (HI) yn y galaethau hyn fod wedi rhwystro ffotonau Lyα rhag dianc ac, o ganlyniad, ffotonau LyC. I ymchwilio i hyn, cynhaliwyd astudiaeth ar sampl o alaethau a welwyd yn agos at ddiwedd yr ad-ioneiddiad, gan ddefnyddio allyriadau Lyα a [CII] (allyriad o garbon sydd wedi amsugno'r swm cywir o egni i un electron ddianc) i fesur eu redshifts.

Cymharwyd y redshifts o allyriadau Lyα a [CII] ym mhob galaeth. Canfu'r ymchwilwyr fod cydberthynas gadarnhaol rhwng y gwrthbwyso cyflymder rhwng y ddau fath o allyriadau, a elwir yn wrthbwyso cyflymder Lyα, â màs nwy HI mewn galaethau o'r Epoch of Reionization. Mae hyn yn awgrymu bod dianc Lyα yn y galaethau hyn yn cael ei ddylanwadu gan y cynnwys nwy HI cyffredinol, yn hytrach na rhanbarthau lleol.

Mae'r canfyddiadau'n dangos bod digonedd cynyddol o nwy HI yn ei gwneud hi'n anoddach i ffotonau Lyα ddianc, sydd hefyd yn rhwystro ffotonau ïoneiddio LyC rhag dianc. Mae hyn yn awgrymu y gall astudio cynnwys HI cyffredinol galaethau roi mewnwelediad i'r broses o aduneiddio'r bydysawd.

Disgwylir i arsylwadau gan Delesgop Gofod James Webb (JWST) yn y dyfodol ddarparu data o ansawdd uwch ar hen alaethau o'r oes adioneiddio, gan gynnig gwell dealltwriaeth o'r cyfnod arwyddocaol hwn yn hanes y bydysawd.

Ffynonellau: Lauren Elicker, Prifysgol Cincinnati