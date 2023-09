Cyflwyno MPXV-CRISPR: Offeryn Diagnostig Chwyldroadol ar gyfer Feirws Brech Mwnci

By

Mae tîm o wyddonwyr o Sefydliad Heintiau ac Imiwnedd Peter Doherty a Sefydliad Ymchwil Feddygol Walter ac Eliza Hall wedi datblygu offeryn diagnostig arloesol o’r enw MPXV-CRISPR. Wedi'i gyhoeddi yn The Lancet Microbe, mae'r offeryn hwn yn defnyddio technoleg CRISPR i ganfod firws brech y mwnci (MPXV) mewn samplau clinigol yn gyflym ac yn gywir, gan ragori ar y dulliau diagnostig presennol. Mae'n targedu dilyniannau genetig sy'n unigryw i MPXV yn benodol, gan ei wneud y dull diagnostig cyntaf o'i fath yn seiliedig ar CRISPR yn Awstralia.

Mae technoleg CRISPR, sy'n adnabyddus am ei galluoedd golygu genom, bellach yn cael ei defnyddio at ddibenion diagnostig. Mae Dr. Soo Jen Low, Swyddog Ymchwil yn Sefydliad Doherty a chyd-awdur cyntaf yr astudiaeth, yn disgrifio diagnosteg CRISPR fel ditectifs manwl gywir sy'n nodi cliwiau penodol yn ymwneud â phresenoldeb pathogenau. Yn achos MPXV-CRISPR, mae wedi'i “raglennu” i adnabod y firws trwy ganllawiau peirianneg sy'n rhwymo rhannau penodol o'r DNA firaol.

Pan ganfyddir DNA firaol mewn sampl clinigol, mae'r system CRISPR yn cael ei arwain at y targed ac yn allyrru signal i nodi presenoldeb y firws. Mae'r dull diagnostig hwn yn cyflawni sensitifrwydd a manwl gywirdeb tebyg i ddulliau PCR safon aur ond mewn ffracsiwn o'r amser.

Un o nodweddion arloesol MPXV-CRISPR yw ei gyflymder wrth ddarparu diagnosis. Mae diagnosteg brech mwncïod presennol yn aml yn cymryd dyddiau i ddarparu canlyniadau, tra gall MPXV-CRISPR ganfod y firws mewn dim ond 45 munud. Ar hyn o bryd mae'r tîm yn gweithio ar addasu'r dechnoleg hon yn ddyfais gludadwy y gellir ei defnyddio i ganfod firws brech y mwnci ar y safle mewn lleoliadau gofal iechyd amrywiol.

Mae Dr Shivani Pasricha, Uwch Swyddog Ymchwil yn Sefydliad Ymchwil Feddygol Walter ac Eliza Hall a chyd-uwch awdur yr astudiaeth, yn pwysleisio effaith bosibl MPXV-CRISPR ar iechyd y cyhoedd. Trwy wella mynediad at ddiagnosis cyflym a dibynadwy, yn enwedig mewn ardaloedd ag adnoddau cyfyngedig neu leoliadau anghysbell, gallai'r dull datganoledig hwn o brofi hwyluso triniaeth a gwella canlyniadau cleifion.

Roedd y cydweithrediad rhwng y sefydliadau ymchwil yn cynnwys Sefydliad Doherty, Sefydliad Ymchwil Feddygol Walter ac Eliza Hall, Canolfan Iechyd Rhywiol Melbourne, a Phrifysgol Monash.

ffynhonnell:

– Soo Jen Low et al, Canfod firws brech mwnci yn gyflym gan ddefnyddio assay cyfryngol CRISPR-Cas12a: astudiaeth dilysu a gwerthuso labordy, The Lancet Microbe (2023). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9