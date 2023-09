Mae seryddwyr yn Arsylwi Tonnau Radio o Supernova Math Ia am y Tro Cyntaf

By

Mae seryddwyr wedi gwneud darganfyddiad digynsail drwy ganfod tonnau radio a allyrrir o uwchnofa Math Ia. Mae’r arsylwad arloesol hwn yn datgelu mewnwelediadau newydd i natur ffrwydradau corrach gwyn a’u hamgylcheddau llawn heliwm.

Mae uwchnofa Math Ia yn ffrwydradau niwclear sy'n digwydd mewn sêr gorrach gwyn. Fe'u defnyddir yn helaeth gan seryddwyr i fesur pellteroedd cosmolegol ac astudio ehangiad y Bydysawd. Fodd bynnag, ni ddeellir yn llawn yr union fecanwaith y tu ôl i uwchnofa Math Ia. Credir bod y ffrwydrad yn cael ei sbarduno gan ailgronni màs o seren gydymaith, lle mae'r deunydd cronedig yn cynnwys hydrogen yn bennaf. Fodd bynnag, rhagdybiwyd hefyd y gallai corrach gwyn gronni heliwm oddi ar seren gydymaith a oedd eisoes wedi colli ei haen allanol o hydrogen.

Un o'r dirgelion sy'n ymwneud â ffrwydradau corrach gwyn yw ymddygiad y mater a dynnwyd oddi ar y seren sy'n cydymaith. Nid yw'r holl ddefnydd yn disgyn ar y corrach gwyn; mae rhywfaint ohono'n ffurfio cwmwl o ddeunydd amgylchynol o amgylch y system seren ddeuaidd. Roedd disgwyl y byddai siocdonnau o’r ffrwydrad yn teithio drwy’r defnydd amgylchiadol hwn yn cyffroi atomau ac yn arwain at allyrru tonnau radio cryf. Er gwaethaf llawer o arsylwadau o uwchnofa Math Ia yn digwydd o fewn cwmwl o ddeunydd amgylchynol, nid oedd allyriadau tonnau radio wedi'u canfod hyd yn hyn.

Arsylwodd tîm rhyngwladol o ymchwilwyr, gan gynnwys aelodau o Brifysgol Stockholm ac Arsyllfa Seryddol Genedlaethol Japan, uwchnofa Math Ia a ffrwydrodd yn 2020. Canfuwyd bod yr uwchnofa hon wedi'i hamgylchynu gan ddeunydd amgylchynol a oedd yn cynnwys heliwm yn bennaf. Yn ogystal, maent yn llwyddo i ganfod tonnau radio o'r uwchnofa. Gan gymharu cryfder tonnau radio a arsylwyd â modelau damcaniaethol, penderfynodd yr ymchwilwyr fod y corrach gwyn wedi bod yn cronni deunydd ar gyfradd o tua 1/1000 màs yr Haul y flwyddyn. Dyma'r uwchnofa Math Ia cyntaf a gadarnhawyd a sbardunwyd gan ailgronni torfol o seren gydymaith gyda haen allanol sy'n cynnwys heliwm yn bennaf.

Disgwylir i’r darganfyddiad o donnau radio o’r uwchnofa Math Ia llawn heliwm hwn ddyfnhau ein dealltwriaeth o fecanwaith y ffrwydrad a’r amodau sy’n arwain at uwchnofa Math Ia. Mae'r tîm ymchwil yn bwriadu parhau i chwilio am allyriadau radio o uwchnofa Math Ia eraill er mwyn cael cipolwg pellach ar yr esblygiad sy'n arwain at y digwyddiadau ffrwydrol hyn.

