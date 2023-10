Technoleg Uwchsain yn Dangos Addewid wrth Chwalu “Cemegolion am Byth”

By

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Talaith Ohio wedi gwneud cynnydd sylweddol wrth ddod o hyd i ddull i chwalu bondiau cryf “cemegau am byth,” neu PFAS (sylweddau polyfluoroalkyl). Mae'r cemegau gwenwynig hyn i'w cael yn gyffredin mewn eitemau bob dydd fel offer coginio, colur, a deunydd lapio bwyd ac maent yn peri risgiau iechyd posibl i bobl.

Dan arweiniad yr Athro Linda Weavers, defnyddiodd y tîm ymchwil dechnoleg uwchsain i allyrru tonnau sain ar amledd uwchsonig. Creodd y tonnau sain hyn swigod bach o'r enw “siamberi hylosgi,” a gyrhaeddodd dymheredd o 10,000 Kelvin. Mae'r broses hon, a elwir yn ddiraddio ultrasonic, i bob pwrpas yn torri bondiau fflworin cryf moleciwlau PFAS yn gyfansoddion llai.

Cafodd dulliau triniaeth blaenorol anawsterau wrth dorri i lawr cyfansoddion llai PFAS. Fodd bynnag, profodd y dechneg arloesol hon gan ddefnyddio technoleg uwchsain i fod yn fwy effeithlon wrth ddiraddio'r cyfansoddion llai, fel y gwelwyd dros gyfnod o dair awr.

Canolbwyntiodd yr ymchwilwyr eu hymdrechion ar ddŵr daear wedi'i halogi ag ewyn ymladd tân, lle mae halogiad PFAS yn gyffredin. Dangosodd y canlyniadau fod y cyfansoddion llai yn diraddio'n sylweddol gyflymach na'r rhai mwy, gan nodi potensial technoleg uwchsain fel dull mwy effeithiol ac ecogyfeillgar o ddileu halogiad PFAS.

Er bod y darganfyddiad hwn yn addawol, mae’r Athro Weavers yn rhybuddio bod dileu “cemegau am byth” yn llwyr o’r amgylchedd yn dasg gymhleth o hyd. Mae sylweddau PFAS yn dreiddiol, gan wneud eu dileu yn heriol. Fodd bynnag, mae'n credu y gallai'r dechnoleg uwchsain hon arwain at ddatblygu dyfeisiau hidlo dŵr bach, ynni uchel y gellir eu defnyddio mewn cartrefi bob dydd.

Mae'r ymchwil, a gyhoeddwyd yn The Journal of Physical Chemistry A, yn rhoi mewnwelediadau newydd i frwydro yn erbyn dyfalbarhad PFAS yn yr amgylchedd. Mae angen ymchwil pellach i ddod o hyd i ffordd economaidd hyfyw i weithredu’r dechnoleg hon ar raddfa fwy, gyda’r nod o leihau presenoldeb “cemegau am byth” a diogelu iechyd dynol a’r amgylchedd.

