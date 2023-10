Datgloi'r Cyfrinachau: Sut Trawsnewidiodd Darn o'r Lleuad yn Asteroid Ger y Ddaear

By

Mewn darganfyddiad sy’n torri tir newydd, mae tîm o seryddwyr o Brifysgol Arizona wedi taflu goleuni ar drawsnewidiad hynod ddiddorol darn o’r lleuad yn asteroid sydd bron â’r Ddaear. Roedd y ffaith wreiddiol y gallai asteroid a ddarganfuwyd yn flaenorol, Kamo`oalewa, fod yn ddarn o'r lleuad siglo'r gymuned wyddonol yn ôl yn 2021. Nawr, ddwy flynedd yn ddiweddarach, mae grŵp ymchwil arall yn y brifysgol wedi datgelu llwybr prin a allai esbonio sut mae hyn digwyddodd ffenomen.

Yn draddodiadol, mae seryddwyr wedi priodoli asteroidau ger y Ddaear i wrthrychau pell sy'n tarddu o'r tu hwnt i orbit y blaned Mawrth. Fodd bynnag, mae'r astudiaeth ddiweddaraf hon yn awgrymu bod y lleuad yn ffynhonnell fwy tebygol o'r gwrthrychau nefol hyn. Yn ôl Renu Malhotra, uwch awdur ar y papur ac Athro Regents mewn Gwyddorau Planedol ym Mhrifysgol Arizona, mae'r canfyddiad hwn yn awgrymu y gallai fod llawer mwy o ddarnau lleuad i'w darganfod ymhlith y boblogaeth asteroidau ger y Ddaear. Cyhoeddwyd canfyddiadau'r ymchwil yn y cyfnodolyn Communications Earth & Environment.

Mae Kamo`oalewa yn unigryw mewn dwy ffordd wahanol. Yn gyntaf, mae'n cael ei ddosbarthu fel lled-loeren y Ddaear, sy'n golygu bod ei orbit yn debyg iawn i orbit y Ddaear, er ei fod yn cylchdroi'r haul. Yn ail, mae ei hirhoedledd yn sefyll allan, gan y disgwylir iddo aros fel cydymaith i'r Ddaear am filiynau o flynyddoedd. Mae'r nodwedd hynod hon yn gwahaniaethu Kamo`oalewa oddi wrth wrthrychau tebyg eraill sydd ond yn cynnal orbitau tebyg i'r Ddaear am ychydig ddegawdau.

Er mwyn datrys dirgelwch sut y daeth darn o'r lleuad i ben yn yr orbit lled-loeren hwn, cynhaliodd ymchwilwyr efelychiadau rhifiadol a oedd yn cyfrif am rymoedd disgyrchiant holl blanedau cysawd yr haul. Yn syndod, fe wnaethon nhw ddarganfod bod gan rai darnau o'r lleuad yr amodau cywir i ddod o hyd i'w ffordd i mewn i'r orbitau unigryw hyn. Gallai Kamo`oalewa, felly, fod wedi cael ei greu filiynau o flynyddoedd yn ôl yn ystod digwyddiad effaith lleuad.

Mae'r lleuad wedi cael ei peledu ers tro gan asteroidau, sy'n amlwg o'r craterau trawiad niferus sydd wedi'u gwasgaru ar draws ei wyneb. Er bod y rhan fwyaf o ddeunyddiau lleuad sy'n cael eu taflu allan yn disgyn yn ôl i'r lleuad, gall ffracsiwn bach ddianc rhag disgyrchiant y lleuad a'r Ddaear, gan ddod yn asteroidau ger y Ddaear yn y pen draw. Credir bod Kamo`oalewa yn perthyn i'r grŵp dethol hwn o ddarnau prin sydd wedi cael mynediad i ofod cyd-orbitol y Ddaear.

Mae deall asteroidau ger y Ddaear yn hanfodol gan eu bod yn achosi peryglon posibl i'n planed. Bydd astudiaethau manwl pellach o Kamo`oalewa a phennu ei darddiad o fewn crater effaith lleuad penodol yn darparu mewnwelediad gwerthfawr i fecaneg effaith. Gyda hyn mewn golwg, mae'r ymchwilwyr yn bwriadu ymchwilio i'r amodau penodol a oedd yn caniatáu llwybr orbitol unigryw Kamo`oalewa. Yn ogystal, eu nod yw pennu union oedran yr asteroid enigmatig hwn.

Mae darganfod Kamo`oalewa a'i darddiad lleuad yn dyst i ryfeddodau anhygoel ein bydysawd. Mae'n ein hatgoffa y gall hyd yn oed y rhai sy'n ymddangos yn gyffredin ddal cyfrinachau rhyfeddol, gan aros i gael eu datgelu trwy ymdrechion diflino ymchwilwyr ymroddedig. Wrth i ni barhau i archwilio'r cosmos, rydyn ni'n cael dealltwriaeth ddyfnach o'n lle yn ehangder y gofod.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

1. Beth yw lled-lloeren?

Mae lled-loeren yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio asteroidau y mae eu orbitau yn debyg i orbitau'r Ddaear, gan roi'r rhith eu bod yn cylchdroi'r Ddaear, er eu bod mewn gwirionedd yn cylchdroi'r haul.

2. Sut daeth darn o'r lleuad yn asteroid ger y Ddaear?

Datgelodd efelychiadau rhifiadol a gynhaliwyd gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Arizona fod gan rai darnau o'r lleuad yr amodau cywir i fynd i mewn i orbitau lled-loeren o amgylch y Ddaear. Mae hyn yn awgrymu y gallai darn o'r lleuad fod wedi cael ei greu yn ystod digwyddiad effaith lleuad yn y gorffennol a chanfod ei ffordd wedyn i mewn i'r orbit unigryw hwn.

3. Pam fod darganfyddiad Kamo`oalewa yn arwyddocaol?

Mae darganfyddiad Kamo`oalewa yn amlygu'r lleuad fel ffynhonnell bosibl o asteroidau ger y Ddaear, gan ehangu ein dealltwriaeth o'u gwreiddiau. Yn ogystal, gall astudio Kamo`oalewa a phennu ei darddiad penodol o fewn crater effaith lleuad ddarparu mewnwelediad gwerthfawr i fecaneg effaith a chyfrannu at ein gwybodaeth am y ffenomenau nefol hyn.

4. Beth yw peryglon posibl asteroidau ger y Ddaear?

Mae asteroidau Ger y Ddaear yn achosi perygl posibl i'n planed wrth i'w orbitau ddod â nhw'n agos at y Ddaear. Os bydd gwrthdrawiad, gallent achosi difrod sylweddol a chael effeithiau hirdymor ar ein hamgylchedd. Mae deall yr asteroidau hyn a'u nodweddion yn hanfodol ar gyfer datblygu strategaethau i liniaru risgiau posibl.