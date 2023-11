Mewnwelediadau Newydd i Weithgaredd Digynsail yr Haul

By

Mae dynoliaeth ar hyn o bryd yn profi cyfnod rhyfeddol o wyliadwriaeth agos o'r Haul, gan ddatgelu manylion nas gwelwyd o'r blaen a thrawsnewid ein dealltwriaeth o'r corff nefol hwn. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae dwy loeren, Parker Solar Probe NASA ac Orbiter Solar yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd, wedi chwarae rhan hanfodol wrth ddal delweddau cydraniad uchel a chasglu data hanfodol.

Mae'r llongau gofod pwerus hyn wedi goroesi stormydd solar dwys a ffrwydradau ymbelydredd, gan roi cyfoeth o wybodaeth amhrisiadwy i wyddonwyr am ymddygiad yr Haul. Mae'r delweddau canlyniadol wedi syfrdanu ymchwilwyr ac wedi cychwyn newid patrwm ym maes ffiseg solar.

Mae'r Parker Solar Probe, yn ei orbit eliptig yn agos at wyneb yr Haul, yn monitro gollyngiadau gronynnau a meysydd magnetig yn ofalus iawn, gan gynnig mewnwelediad unigryw i atmosffer yr Haul. Ar y llaw arall, mae'r Solar Orbiter, tra'n cynnal pellter mwy, yn dal delweddau syfrdanol o fanwl gyda'i gamerâu manylder uwch.

Mewn cyfarfyddiad serendipaidd ym mis Mehefin 2022, caniataodd y ddwy loeren i wyddonwyr fesur y cyflymder y mae tymheredd yn codi o wyneb yr Haul i'w atmosffer am y tro cyntaf. Dangosodd y cydweithrediad hwn y potensial aruthrol o gyfuno data o ffynonellau lluosog i wella ein dealltwriaeth o'r Haul.

Ar ben hynny, gwelodd y Solar Orbiter ffrwydrad aruthrol ar ochr bellaf yr Haul, a effeithiodd yn uniongyrchol ar y Parker Solar Probe. Roedd y digwyddiad hwn, a ddigwyddodd yn 2021, yn fesuriad arloesol ac yn amlygu arwyddocâd gwyliadwriaeth agos o’r fath.

Ym mis Medi 2022, cofnododd y Solar Orbiter y ffrwydrad solar mwyaf mewn hanes. Pe bai'r Ddaear wedi bod yn llwybr y ffrwydrad, gallai fod wedi cystadlu â Digwyddiad dinistriol Carrington ym 1859, a achosodd ddifrod sylweddol i systemau telegraff. Mae'r digwyddiadau diweddar hyn yn tanlinellu pwysigrwydd cenhadaeth barhaus y lloerennau hyn a'r cyfoeth o wybodaeth y maent yn parhau i'w darparu.

Gyda disgwyl i'r Parker Solar Probe a Solar Orbiter aros yn weithredol tan o leiaf 2024, a'r Orbiter Solar wedi'i ariannu trwy 2029, mae disgwyl mawr am ddarganfyddiadau mwy diddorol ym maes ffiseg solar. Ynghyd â chyfraniadau arsyllfeydd solar eraill, megis Telesgop Solar Daniel K. Inouye, mae gan ddealltwriaeth gynyddol dynoliaeth o'r Haul botensial mawr i lunio ein dyfodol technolegol ar y Ddaear.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

1. Sut mae'r Parker Solar Probe a Solar Orbiter wedi chwyldroi ein dealltwriaeth o'r Haul?

Mae'r ddwy loeren hyn wedi dal delweddau cydraniad uchel ac wedi casglu data hanfodol sydd wedi gwella'n sylweddol ein gwybodaeth am ymddygiad a chyfansoddiad yr Haul. Maen nhw wedi galluogi gwyddonwyr i weld ffrwydradau solar digynsail a mesur y cyflymder y mae tymheredd yn codi o wyneb yr Haul.

2. Beth yw arwyddocâd mesuriad diweddar yr echdoriad solar mwyaf mewn hanes?

Mae mesur y ffrwydrad solar enfawr hwn yn atgyfnerthu pwysigrwydd gwyliadwriaeth agos o'r Haul a'r peryglon posibl y mae'n ei achosi i'n bywydau technolegol-ddibynnol. Mae'n ein hatgoffa o'r pŵer dinistriol y gall digwyddiadau solar ei ryddhau.

3. Am ba mor hir y disgwylir i'r Parker Solar Probe a Solar Orbiter barhau'n weithredol?

Rhagwelir y bydd y Parker Solar Probe a Solar Orbiter yn parhau â'u cenadaethau tan o leiaf 2024. Ariennir y Solar Orbiter trwy 2029, gan roi cyfle estynedig ar gyfer darganfyddiadau ac arsylwadau pellach.

4. Pa arsyllfeydd solar eraill sy'n cyfrannu at ein dealltwriaeth o'r Haul?

Yn ogystal â'r Parker Solar Probe a Solar Orbiter, mae arsyllfeydd fel Telesgop Solar Daniel K. Inouye ar Maui, Hawaii, yn ehangu ein gwybodaeth am yr Haul. Gyda’i gilydd, mae’r arsyllfeydd hyn yn cynnig dull cynhwysfawr ac amlochrog o astudio ein seren ganolog.