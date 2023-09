Astudio Seryddwyr Twrcaidd NGC 2509 Clwstwr Agored Gan Ddefnyddio Data Gaia

Gan ddefnyddio data o loeren Gaia ESA, mae seryddwyr o Brifysgol Istanbul wedi cynnal astudiaeth ar glwstwr agored NGC 2509, gan ddarparu mewnwelediad i'w baramedrau strwythurol ac astroffisegol. Mae clystyrau agored yn grwpiau o sêr sydd wedi'u rhwymo'n llac yn ddisgyrchol i'w gilydd ac sy'n cael eu ffurfio o'r un cwmwl moleciwlaidd anferth. Mae NGC 2509, sydd wedi’i leoli yng nghytser Puppis, yn glwstwr agored o oedran canolradd sydd wedi’i astudio’n wael, ac mae llawer o’i briodweddau’n ansicr o hyd. I ymchwilio i NGC 2509, dadansoddodd y seryddwyr ddata astrometrig a ffotometrig o Gaia Data Release 3. Fe wnaethant wahanu aelodau clwstwr oddi wrth sêr maes a phennu paramedrau sylfaenol mwy manwl gywir NGC 2509.

Canfu'r astudiaeth fod gan NGC 2509 mudiant cywir cymedrig o -2.72 a 0.8 mas y flwyddyn mewn esgyniad cywir a dirywiad, yn y drefn honno. Ei bellter amcangyfrifedig yw tua 8,200 o flynyddoedd golau, ac mae ei oedran yn fwyaf tebygol o 1.5 biliwn o flynyddoedd. Radiws cyfyngol y clwstwr yw tua 16.7 blwyddyn golau, a'r cochni yw 0.1 mag. Mesurir meteledd NGC 2509 i fod ar lefel 0.0152 dex, ac mae ei ddwysedd serol canolog oddeutu 32.33 seren / arcmin².

Mae ehangu'r rhestr o glystyrau agored galactig hysbys a'u hastudio'n fanwl yn hanfodol ar gyfer gwella ein dealltwriaeth o ffurfiad ac esblygiad ein galaeth. Mae'r astudiaeth hon yn cyfrannu at wybodaeth NGC 2509 ac yn darparu gwybodaeth werthfawr am ei briodweddau. Bydd ymchwil ac astudiaeth bellach o glystyrau agored yn parhau i ddatgelu mwy am natur gymhleth ein bydysawd.

