Pryderon yn Codi Am Genhadaeth Aditya L1 India Ynghanol Risgiau Storm Solar

By

Mae datganiad diweddar NASA o fideo brawychus yn arddangos cwmwl pwerus Alldaflu Coronal Mass (CME) wedi codi pryderon ynghylch y risgiau posibl y gallai cenhadaeth Aditya L1 India ddod ar eu traws. Wrth i Sefydliad Ymchwil Gofod India (ISRO) aros yn eiddgar am lwyddiant ei genhadaeth Haul, Aditya L1, mae arbenigwyr yn cyd-fynd â'r heriau a wynebir gan genhadaeth Parker Solar Probe NASA.

Mae Ymchwilydd Solar Parker NASA wedi bod yn allweddol wrth ddarparu mewnwelediad gwerthfawr i effeithiau niweidiol stormydd solar. Mae ei gyfarfyddiadau agos â'r Haul wedi cynhyrchu data hanfodol ar ffenomenau solar, gan gyfrannu at ddealltwriaeth well o'u heffeithiau ar y Ddaear. Mae arsylwadau diweddar yn datgelu y gall y stormydd solar hyn effeithio ar yr hinsawdd a sbarduno ymddangosiad auroras o amgylch y rhanbarthau pegynol.

Er gwaethaf mordwyo storm solar bwerus yn llwyddiannus a chasglu data solar sylweddol, mae'r Parker Solar Probe wedi tanlinellu'r peryglon posibl a wynebir gan deithiau archwilio gofod. Gydag Aditya L1 ar y ffordd i bwynt Lagrange 1, lle bydd yn astudio'r Haul, mae pryderon wedi dod i'r amlwg y gallai wynebu heriau tebyg.

Mae CMEs, ffrwydradau aruthrol o atmosffer allanol yr Haul, yn gyrru tywydd y gofod, sy'n peri risgiau i loerennau, technolegau cyfathrebu, a gridiau pŵer ar y Ddaear. Nod y Parker Solar Probe oedd dadansoddi a all CMEs ryngweithio â llwch planedol a rhagweld patrymau tywydd y gofod i ddiogelu ein planed, gweithgareddau dynol a lloerennau.

Mae llwch rhyngblanedol, a geir ger planedau fel y Ddaear, yn chwarae rhan hanfodol wrth ddeall pa mor gyflym y mae CMEs yn teithio o'r Haul i'r Ddaear, gan alluogi rhagweld eu heffaith yn fwy cywir. Gall y ffenomenau solar hyn ddisodli llwch rhyngblanedol hyd at 6 miliwn cilomedr i ffwrdd o'r Ddaear.

Er bod pryderon yn parhau, mae'n hanfodol ystyried rhai ffactorau allweddol ynghylch cenhadaeth Aditya L1. Yn wahanol i genhadaeth Parker, mae llong ofod Aditya L1 gryn bellter o'r Haul, gan leoli ei hun ychydig uwchlaw 1.5 miliwn cilomedr o'r Ddaear. Yn ogystal, mae gan y llong ofod haenau amddiffynnol a deunyddiau arbennig i'w hamddiffyn rhag ymbelydredd a chymylau CME.

Wrth i Aditya L1 barhau â'i thaith trwy ofod dwfn, gan anelu at bwynt Lagrange, mae rhagofalon wedi'u cymryd i liniaru niwed posibl. Mae ISRO India yn parhau i fod yn optimistaidd am lwyddiant eu cenhadaeth yng nghanol yr heriau a achosir gan stormydd solar.

Ffynonellau:

- NASA

- ISRO