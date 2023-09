- “Cyrchfannau Teithio Gorau'r Gaeaf yn Norwy”

By

Wrth gynllunio taith gaeaf i Norwy, mae sawl cyrchfan sy'n werth eu hystyried. O brifddinas Arctig Tromsø i'r cyrchfannau sgïo yn Lillehammer a Trysil, mae'r lleoedd hyn yn cynnig profiadau gaeafol unigryw na ellir eu colli.

Yn Tromsø, y ddinas Norwyaidd fwyaf i'r gogledd o'r Cylch Arctig, y prif atyniad yw'r goleuadau gogleddol. Mae llawer o gwmnïau teithiau yn cynnig teithiau i weld yr aurora borealis, ond mae hefyd yn bosibl eu gweld o'r ddinas ei hun ar noson glir. Mae gan Tromsø hefyd amrywiaeth eang o weithgareddau gaeaf yn ystod y dydd, gan gynnwys car cebl sy'n darparu golygfa syfrdanol o'r ddinas.

Tra bod y gogledd yn hudolus yn ystod y gaeaf, peidiwch ag anwybyddu prifddinas Oslo. Er bod y goleuadau gogleddol yn llai cyffredin yn Oslo, mae gan y ddinas olygfa ddiwylliannol gyfoethog gydag amgueddfeydd, bwytai, a bywyd nos bywiog. Mae’r cyfnod cyn y Nadolig yn amser arbennig i ymweld, gyda’r ddinas wedi’i haddurno â goleuadau gwyn ac yn cynnal marchnad Nadolig o’r radd flaenaf. Ar gyfer selogion chwaraeon gaeaf, mae'r Skimore Oslo yn cynnig llethrau sgïo o fewn pellter cerdded i'r ddinas ac mae offer rhentu ar gael.

Os mai sgïo yw eich prif ffocws, mae Trysil yn hafan i sgïwyr gyda’i ystod o lethrau, ardal i blant, a llwybrau eang ar gyfer sgïo traws gwlad. Mae'n hawdd cyrraedd y gyrchfan o Faes Awyr Oslo gyda throsglwyddiadau bws y gellir eu harchebu ymlaen llaw. Cyrchfan sgïo arall sy'n gyfeillgar i deuluoedd sy'n werth ei hystyried yw Hemsedal, tra bod Lillehammer, sy'n adnabyddus am gynnal Gemau Olympaidd y Gaeaf 1994, yn cynnig llethrau o safon Olympaidd ac Amgueddfa Olympaidd Genedlaethol.

Mae'r cyrchfannau teithio gaeaf hyn yn Norwy yn cynnig rhywbeth i bawb. P'un a ydych am brofi'r goleuadau gogleddol, archwilio atyniadau diwylliannol, neu gyrraedd y llethrau, mae gan Norwy y cyfan yn ystod y gaeaf.

