TOI-1801 b: Mini-Neifion Tymherus mewn System Planedau Ifanc

Rydyn ni'n cyhoeddi bod TOI-1801 b wedi'i ddarganfod, Neptune bach tymherus hynod ddiddorol yn cylchdroi seren ifanc M gorrach. Wedi'i nodi'n wreiddiol fel ymgeisydd planed TESS ym mis Ebrill 2020, mae gan TOI-1801 b gyfnod o 21.3 diwrnod. Fodd bynnag, mae arsylwadau dilynol ar y ddaear, gan gynnwys ffotometreg yn y daith a thu allan a mesuriadau cyflymder rheiddiol manwl gywir, wedi datgelu mai gwir gyfnod y blaned yw 10.6 diwrnod.

Trwy'r arsylwadau dilynol hyn, rydym wedi pennu bod gan TOI-1801 b fàs o 5.74 ± 1.46 M⊕ a radiws o 2.08 ± 0.12 R⊕. Yn seiliedig ar y mesuriadau hyn, gallwn gasglu'n hyderus bod TOI-1801 b yn cynnwys dŵr a chraig yn bennaf, gyda swm dibwys (hyd at 2% yn ôl màs) o nwy hydrogen yn ei atmosffer.

At hynny, mae oedran y system, yr amcangyfrifir ei fod tua 900 miliwn o flynyddoedd, yn gosod TOI-1801 b ymhlith y boblogaeth o allblanedau symudol ifanc. Wedi'i blotio ochr yn ochr ag allblanedau hysbys eraill, mae TOI-1801 b yn sefyll allan fel aelod unigryw.

Yn y diagram sy'n dangos y berthynas radiws màs, mae ansicrwydd TOI-1801 b yn cael eu darlunio fel rhanbarthau lliw wedi'u lliwio â lefelau hyder. Mae'r modelau cyfansoddiad, a gynrychiolir gan linellau o liwiau gwahanol, yn rhoi cipolwg ar strwythur posibl yr allblaned. Yn benodol, mae'r paneli canol a dde yn dangos modelau cyfansoddiad heb nwy a gydag amlen nwy, yn y drefn honno. Mae'r llinellau solet a doredig yn y panel ar y dde yn dangos gwahanol senarios tymheredd ar gyfer yr amlen nwy.

Fel cyfeiriad, mae'r diagram hefyd yn cynnwys y Ddaear a Neifion. Yn ogystal, rydym yn cynnwys B22 ac M22 fel cyfeiriadau oherwydd canlyniadau gwrthdaro a gyhoeddwyd ar gyfer yr un blaned, gan nodi gwahanol fesuriadau.

I gloi, mae TOI-1801 b yn ychwanegiad diddorol at ein gwybodaeth am allblanedau. Mae ei natur dymherus, ei gyfansoddiad, a'i oedran ieuanc yn ei wneyd yn darged cymhellol ar gyfer ymchwiliad pellach. Mae astudiaeth barhaus o allblanedau o'r fath yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o ffurfiant planedol ac esblygiad mewn amgylcheddau amrywiol y tu hwnt i'n cysawd yr haul.

Diffiniadau:

– TESS: Lloeren Transiting Exoplanet Survey

– M corrach: Math o seren prif ddilyniant, a elwir hefyd yn gorrach coch, gyda màs rhwng 0.08 a 0.6 gwaith màs yr Haul.

– Cyflymder rheiddiol (RV): Mesur mudiant seren tuag at arsylwr neu i ffwrdd ohono gan ddefnyddio effaith shifft Doppler.

- Màs a Radiws: Mae màs yn cyfeirio at faint o fater sydd mewn gwrthrych, tra bod radiws yn mesur y pellter o'r canol i'r wyneb allanol.

– Llinellau dwysedd iso: Llinellau llwyd wedi'u torri ar y diagram radiws màs sy'n cynrychioli llinellau dwysedd cyfartal mewn gwahanol fodelau cyfansoddiad.

– Entropi penodol: Priodwedd thermodynamig sy'n meintioli anhrefn neu hap system.

– H2: Nwy hydrogen moleciwlaidd.

- CARMENES a HRES: Offerynnau a ddefnyddir ar gyfer mesuriadau cyflymder rheiddiol manwl gywir.

