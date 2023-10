Dadorchuddio Bydoedd Eraill: Yr Helfa Anuniongyrchol ar gyfer Exoplanets

By

Rydyn ni'n byw mewn cyfnod rhyfeddol lle mae ein dealltwriaeth o'r bydysawd yn mynd trwy chwyldro, yn enwedig yn ein gwybodaeth am fydoedd eraill y tu hwnt i Gysawd yr Haul. Unwaith y byddwn wedi ein cyfyngu i feysydd dyfalu a ffuglen wyddonol, gallwn nawr haeru'n hyderus bod planedau'n cylchdroi o'u cwmpas gyda'r rhan fwyaf o sêr. Mae'r sylweddoliad hwn yn dyst i'r cyflawniad rhyfeddol o ganfod cyrff nefol munudau sy'n byw dwsinau neu hyd yn oed gannoedd o flynyddoedd golau i ffwrdd o'r Ddaear.

Nid tasg hawdd yw darganfod y planedau pell hyn. Yn wahanol i sêr, nid yw planedau yn allyrru eu golau eu hunain ac maent yn aml yn cael eu disgleirio gan lewyrch eu sêr gwesteiwr. O ganlyniad, mae seryddwyr wedi gorfod defnyddio dulliau anuniongyrchol i hela allblanedau. Mae'r dulliau hyn yn manteisio ar yr effeithiau amlwg y mae planedau'n eu cael ar y sêr y maent yn cylchdroi, gan ganiatáu inni eu holrhain.

Mae dwy dechneg amlwg wedi dod i'r amlwg: y dull cyflymder rheiddiol (Doppler) a'r dull cludo. Mae'r dull rheiddiol-cyflymder yn golygu arsylwi ar y tynnu disgyrchiant sy'n digwydd rhwng planed a'i seren, gan achosi i'r seren siglo yn ôl ac ymlaen. Trwy ddadansoddi'r newid canlyniadol yn amledd golau'r seren, gall seryddwyr ddiddwytho presenoldeb allblaned. Ar y llaw arall, mae'r dull tramwy yn canolbwyntio ar bylu golau seren o bryd i'w gilydd wrth i blaned basio o'i blaen. Trwy fonitro'r amrywiadau cyfnodol hyn mewn disgleirdeb, gall gwyddonwyr gasglu bodolaeth planed.

Mae'r technegau delweddu anuniongyrchol arloesol hyn, a nodweddir gan eu manwl gywirdeb a'u diwydrwydd, wedi esgor ar ganlyniadau rhyfeddol. Hyd yn hyn, mae dros 5,500 o allblanedau wedi'u cadarnhau, pob un yn brolio ei nodweddion unigryw ei hun ac yn cyfrannu at amrywiaeth syfrdanol y bydoedd yn ein galaeth. Er bod y dulliau rheiddiol-cyflymder a thrafnidiaeth wedi chwarae rhan hanfodol yn yr ymchwil allblanedol hon, mae'r dull rheiddiol-cyflymder yn dal lle arbennig fel y dull arloesol a arwyddodd ein cyrch buddugoliaethus i archwilio allblanedau.

Mae'r dull rheiddiol-cyflymder yn manteisio ar y grymoedd disgyrchiant rhwng seren a'i phlaned orbitol, gan achosi i'r seren ddangos ychydig o siglo. Mae'r siglo hwn, y gellir ei fesur gan effaith Doppler, yn arwain at amrywiadau yn sbectrwm golau'r seren wrth iddi symud tuag at y Ddaear neu i ffwrdd ohoni. Mae arsylwi ar y ddawns osgiliadol hon o olau seren yn rhoi modd i seryddwyr ganfod presenoldeb allblanedau a chael mewnwelediad amhrisiadwy i ddirgelion ein cosmos helaeth.

Roedd darganfod y blaned Dimidium, yn cylchdroi'r seren 51 Pegasi, yn nodi moment hollbwysig ym maes ymchwil exoplanet. Mae'r seren G-math hon, sy'n debyg i'n Haul ni, yn gorwedd tua 50.6 blwyddyn golau i ffwrdd oddi wrthym. Mae Dimidium, “Jupiter poeth,” yn troi o gwmpas ei seren gwesteiwr bob 4.2 diwrnod. Fe wnaeth y darganfyddiad rhyfeddol hwn, a enillodd Wobr Nobel mewn Ffiseg 2019 i seryddwyr o’r Swistir Michel Mayor a Didier Queloz, chwalu syniadau rhagdybiedig am systemau planedol a’u ffurfweddiadau.

Wrth i ni barhau i archwilio ehangder diddiwedd y bydysawd, mae'n hanfodol osgoi ffurfio cyffredinoliadau ynghylch priodweddau sêr a'u planedau cylchdroi yn seiliedig ar resymu anwythol yn unig. Mae ein Cysawd yr Haul, gyda'i drefniant o gewri nwy sy'n meddiannu orbitau pell o'r Haul, yn gwrthgyferbynnu'n llwyr â systemau fel Dimidium. Mae'r amrywiaeth syfrdanol hon o systemau planedol sydd wedi'u gwasgaru nid yn unig ar hyd ein galaeth ond hefyd y Bydysawd yn gyffredinol yn tanlinellu'r angen i fod yn ofalus wrth ddod i gasgliadau.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Pa dechnegau sy'n cael eu defnyddio i hela allblanedau?

A: Y dulliau anuniongyrchol a ddefnyddir yw'r dull cyflymder rheiddiol (Doppler) a'r dull cludo.

C: Sut mae'r dull cyflymder rheiddiol yn gweithio?

A: Mae'n canfod tynnu disgyrchiant planed ar ei seren letyol, gan achosi i'r seren siglo. Mae'r siglo hwn yn cael ei fesur trwy arsylwi amrywiadau yn sbectrwm golau'r seren.

C: Beth oedd arwyddocâd darganfod yr allblaned Dimidium?

A: Heriodd Dimidium, “Jupiter poeth,” y rhagdybiaethau cyffredinol am systemau planedol ac ehangodd ein dealltwriaeth o amrywiaeth ein bydysawd.