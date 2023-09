Mae Tystiolaeth yn Awgrymu y Gall Anifeiliaid Morol Hynafol Fod Wedi Helpu i Siapio Esblygiad Niwronau

By

Mae astudiaeth ddiweddar a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Cell yn archwilio esblygiad niwronau mewn anifeiliaid, gan ganolbwyntio ar placozoans, anifeiliaid morol maint milimetr. Mae ymchwilwyr yn y Ganolfan Rheoleiddio Genomig yn Barcelona wedi darganfod y gallai celloedd cyfrinachol arbenigol a geir mewn placozoans fod yn rhagflaenwyr i niwronau mewn anifeiliaid mwy cymhleth.

Mae placozoans yn greaduriaid syml sydd â diffyg rhannau o'r corff neu organau. Maent tua maint gronyn mawr o dywod ac yn bwydo ar algâu a microbau mewn moroedd cynnes, bas. Amcangyfrifir bod yr anifeiliaid hyn wedi ymddangos ar y Ddaear am y tro cyntaf tua 800 miliwn o flynyddoedd yn ôl ac maent yn un o'r pum prif linach o anifeiliaid.

Defnyddiodd yr ymchwilwyr amrywiol dechnegau moleciwlaidd a modelau cyfrifiannol i fapio'r gwahanol fathau o gelloedd mewn placozoan a deall sut y gwnaethant esblygu. Fe wnaethant greu “atlasau celloedd” a oedd yn caniatáu iddynt nodi clystyrau neu “fodiwlau” o enynnau sy'n gysylltiedig â mathau penodol o gelloedd. Trwy gymharu gwahanol rywogaethau, fe wnaethon nhw ail-greu sut esblygodd y celloedd hyn dros amser.

Datgelodd yr astudiaeth fod gan blacozoans naw prif fath o gelloedd wedi'u cysylltu gan fathau o gelloedd canolraddol sy'n pontio rhyngddynt. Mae'r celloedd hyn yn tyfu ac yn rhannu i gynnal y cydbwysedd angenrheidiol i'r anifail symud a bwyta. Yn ddiddorol, darganfu'r ymchwilwyr grŵp penodol o gelloedd peptidergig mewn placozoans sy'n rhannu tebygrwydd â niwronau. Ni chanfuwyd y tebygrwydd hwn mewn anifeiliaid eraill a oedd yn cangen gynnar fel sbyngau neu jelïau crib.

Canfu'r ymchwilwyr fod y celloedd peptidergig mewn placozoans yn gwahaniaethu'n debyg i'r broses o niwrogenesis mewn anifeiliaid mwy datblygedig. Mae ganddynt hefyd fodiwlau genynnau sydd eu hangen ar gyfer sgaffald cyn-synaptig niwron, sy'n caniatáu iddynt anfon negeseuon. Fodd bynnag, nid oes ganddynt y cydrannau angenrheidiol ar gyfer derbyn neges niwronaidd neu ar gyfer dargludo signalau trydanol.

Yn ogystal, dangosodd yr astudiaeth fod mathau o gelloedd placozoaidd yn cyfathrebu â'i gilydd gan ddefnyddio proteinau penodol o'r enw GPCRs a niwropeptidau, yn debyg i sut mae niwronau'n cyfathrebu gan ddefnyddio niwropeptidau mewn amrywiol brosesau ffisiolegol.

Mae'r canfyddiadau'n awgrymu bod esblygiad niwronau wedi dechrau tua 800 miliwn o flynyddoedd yn ôl gydag ymddangosiad celloedd cyfrinachol mewn placozoans. Dros amser, enillodd y celloedd hyn fodiwlau genynnau newydd a ganiataodd ar gyfer datblygu sgaffaldiau ôl-synaptig, acsonau, dendritau, a sianeli ïon, gan arwain at ffurfio gwir niwronau.

Mae'r astudiaeth hon yn taflu goleuni ar gamau cynnar esblygiad niwronau ac yn rhoi cipolwg ar darddiad systemau nerfol cymhleth a welir mewn anifeiliaid mwy datblygedig heddiw.

Ffynonellau:

– [Cell Journal] ( https://cell.com)

– [Canolfan Rheoleiddio Genomig]( https://www.crg.eu/)