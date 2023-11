Safbwynt Newydd ar Ffawd Exoplanets Yn Cylchdro Rho Coronae Borealis

Mae astudiaeth ddiweddar a gyhoeddwyd yn The Astrophysical Journal wedi taflu goleuni ar dranc pedair planed allforol yn system Rho Coronae Borealis (RCB). Mae’r allblanedau hyn yn wynebu tynged anochel wrth i’w seren gynhaliol, seren gorrach felen debyg i’n Haul ni, agosáu at ei chyfnod cawr coch, y disgwylir iddo ddigwydd ymhen rhyw biliwn o flynyddoedd.

Cynhaliwyd yr astudiaeth, o'r enw “Prognosis Amlyncu Planedau o fewn y System CrB Rho,” gan Stephen R. Kane o Adran Gwyddorau'r Ddaear a'r Planedau ym Mhrifysgol California, Glan yr Afon. Ymchwiliodd Kane i ddyfodol Rho Coronae Borealis a'i allblanedau gan ddefnyddio modelau esblygiad serol.

Datgelodd yr ymchwil fod tair o'r allblanedau, o'r enw Rho Coronae Borealis e, b, ac c, mewn sefyllfa arbennig o agored i niwed oherwydd eu hagosrwydd at y seren. Mae'r planedau mwyaf mewnol hyn mewn perygl o gael eu llyncu'n llwyr gan y seren sy'n ehangu unwaith y bydd yn cyrraedd ei chyfnod cawr coch.

Er bod rhai astudiaethau'n awgrymu bod tynged planedau màs Is-Jupiter o fewn ystod benodol o'r seren wedi'i selio, sy'n golygu nad oes ganddyn nhw siawns o oroesi, mae yna lygedyn o obaith i blanedau eraill yn y system. Wrth i'r seren chwyddo, gall planedau ryngweithio'n ddisgyrchol â'i gilydd, gan arwain o bosibl at gyseinedd mudiant cymedrig a'u gyrru ymhellach oddi wrth y seren. Mewn rhai achosion, gall y rhyngweithiad hwn ddarparu llwybr dianc posibl i'r planedau hyn.

Fodd bynnag, gall yr un rhyngweithiadau llanw a all achub planed hefyd weithio yn ei herbyn. Gall y grymoedd disgyrchiant rhwng y planedau a'r seren eu gyrru i mewn, gan eu troelli'n nes at eu tranc. Mae gwyddonwyr wrthi'n astudio'r prosesau hyn trwy arsylwi ar y sêr sy'n gadael y prif ddilyniant.

Er y gall tynged pob allblaned unigol yn system Rho Coronae Borealis amrywio'n sylweddol, mae'r ymchwil yn dangos y bydd planed e, y blaned fwyaf mewnol, yn debygol o anweddu'n gyflym wrth iddi gael ei llyncu gan y seren. Disgwylir i blaned b, y fwyaf enfawr o'r pedair allblaned, brofi amhariad llanwol, gan wneud ei goroesiad yn annhebygol. Gallai ymchwydd y seren a achosir gan ddeunydd planed b hefyd ddylanwadu ar dynged planedau c ac d, gan gyflymu eu hamlyncu.

Er bod y modelau a'r efelychiadau yn rhoi mewnwelediadau hanfodol i ddyfodol Rho Coronae Borealis a'i allblanedau, mae manylion manwl eu tynged yn parhau i fod yn heriol i'w canfod mor bell ymlaen llaw. Serch hynny, mae'r ymchwil hwn yn cynnig persbectif newydd ar y canlyniadau posibl i allblanedau gylchdroi seren yn ei chyfnod cawr coch.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

Q: Beth yw Rho Coronae Borealis?

A: Mae Rho Coronae Borealis yn seren gorrach felen sydd wedi'i lleoli tua 57 o flynyddoedd golau i ffwrdd o'r Ddaear. Mae'n rhannu tebygrwydd â'n Haul o ran màs, radiws, a goleuedd.

C: Pa mor hen yw Rho Coronae Borealis?

A: Mae Rho Coronae Borealis tua deg biliwn o flynyddoedd oed, sy'n golygu ei fod ddwywaith mor hen â'n Haul ni.

C: Beth yw cam y cawr coch?

A: Mae cyfnod y cawr coch yn gam esblygiad serol lle mae seren, fel Rho Coronae Borealis, yn chwyddo i gyfrannau epig oherwydd disbyddiad tanwydd hydrogen yn ei graidd. Mae'r cam hwn yn digwydd pan fydd seren yn gwacáu ei thanwydd niwclear a'i haenau allanol yn ehangu.

C: A fydd yr allblanedau'n cael eu bwyta'n llwyr gan y seren?

A: Disgwylir i'r allblaned fewnol, Rho Coronae Borealis e, anweddu'n gyflym. Bydd yr allblaned enfawr, Rho Coronae Borealis b, yn debygol o brofi aflonyddwch llanw, tra gall yr allblanedau eraill naill ai gael eu llyncu neu golli màs trwy anweddiad wrth iddynt droelli tuag at y seren.

C: A oes unrhyw obaith i'r allblanedau oroesi?

A: Gall rhai rhyngweithiadau rhwng yr allblanedau arwain at atseiniau mudiant cymedrig neu eu gyrru ymhellach o'r seren, gan ddarparu llwybr dianc posibl. Fodd bynnag, gall y grymoedd disgyrchiant hefyd ddod â nhw'n agosach at eu tranc. Mae goroesiad yr allblanedau yn parhau i fod yn ansicr.