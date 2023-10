Ymchwilwyr yn Datblygu Techneg Newydd ar gyfer Dadansoddi Protein Heb Niwed

By

Mae ymchwilwyr o Brifysgol A&M Texas a TEES wedi torri tir newydd mewn dadansoddi protein trwy gyflwyno techneg newydd o'r enw thermostable-Raman-interaction-profiling (TRIP). Yn draddodiadol, mae sbectrosgopeg Raman wedi bod yn heriol i ymchwilwyr biofeddygol oherwydd y difrod a achosir i broteinau byw yn ystod mesuriadau optegol. Fodd bynnag, mae'r dull TRIP yn caniatáu ar gyfer dangosiadau crynodiad isel, dos isel o ryngweithio protein-i-ligand o dan amodau perthnasol, gan ddarparu mesuriadau atgynhyrchadwy iawn heb label.

Mae sbectrosgopeg Raman yn dechneg sy'n cynnwys tywynnu golau monocromatig ar sampl ac arsylwi'r golau gwasgaredig sy'n dod i'r amlwg. Fodd bynnag, mae'r gwres a gynhyrchir gan y golau yn hanesyddol wedi arwain at ddinistrio proteinau byw, gan arwain at ganlyniadau anghyson. Nawr, mae TRIP yn cynnig ateb trwy oeri'r wyneb neu'r swbstrad, sy'n atal difrod protein. Mae hyn yn caniatáu i ymchwilwyr gael y wybodaeth angenrheidiol heb beryglu cyfanrwydd y proteinau.

Mae goblygiadau'r datblygiad arloesol hwn yn sylweddol. Mae rhyngweithiadau protein-ligand yn chwarae rhan hanfodol mewn amrywiol brosesau biolegol, gan gynnwys trawsgludiad signal, ymatebion imiwn, a rheoleiddio genynnau. Gallai gallu TRIP i ganfod y rhyngweithiadau hyn mewn amser real leihau'r amserlen ar gyfer profi cyffuriau a brechlynnau, gan arwain o bosibl at ddatblygiad cyflymach a chost-effeithiol.

At hynny, mae'r dechneg TRIP yn gofyn am feintiau sampl llai a chrynodiadau protein is, gan ei gwneud yn opsiwn mwy cost-effeithiol ar gyfer profi. Mae gan y datblygiad hwn mewn dadansoddi protein y potensial i chwyldroi profion clinigol trwy ddarparu canlyniadau un diwrnod gyda chywirdeb uwch.

Mae'r tîm ymchwil hefyd yn archwilio ceisiadau ychwanegol ar gyfer y dull TRIP. Maent yn gobeithio adnabod cyfansoddiad cemegol proteinau gan ddefnyddio'r dechneg hon, a allai fod â goblygiadau ar gyfer dadansoddi DNA a moleciwlau biolegol eraill.

Yn gyffredinol, mae datblygiad y dechneg TRIP yn cynnig ateb addawol i'r heriau a wynebir wrth ddadansoddi protein. Gyda'i allu i ddarparu mesuriadau di-ddifrod mewn amodau perthnasol, mae gan TRIP y potensial i drawsnewid amrywiol feysydd, gan gynnwys datblygu cyffuriau, profion brechlyn, a diagnosteg glinigol.

