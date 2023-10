Archwilio Deddfau Cadwraeth mewn Mecaneg Cwantwm

By

Mae cyfreithiau cadwraeth yn egwyddorion sylfaenol mewn ffiseg sy'n disgrifio cadwraeth meintiau neu briodweddau penodol mewn systemau ffisegol ynysig dros amser. Mae'r cyfreithiau hyn, sy'n cynnwys cadwraeth ynni màs, momentwm, a gwefr drydanol, yn hanfodol ar gyfer deall ymddygiad y bydysawd. Maent yn pennu'r prosesau a all neu na allant ddigwydd ym myd natur. Er enghraifft, mae cadwraeth momentwm yn datgelu bod swm yr holl fomenta yn aros yn gyson mewn system gaeedig cyn ac ar ôl digwyddiad, megis gwrthdrawiad.

Er bod cyfreithiau cadwraeth wedi'u hen sefydlu mewn mecaneg glasurol, maent yn dod yn fwy diddorol ym myd mecaneg cwantwm. Mewn mecaneg cwantwm, mae theoremau cadwraeth yn deillio o egwyddorion megis cymesuredd systemau ffisegol, yn wahanol i fecaneg glasurol lle tybir eu bod o'r cychwyn cyntaf.

Mewn astudiaeth newydd a gyhoeddwyd yn Proceedings of the National Academy of Sciences, datblygodd ymchwilwyr arbrawf meddwl i archwilio cyfreithiau cadwraeth ymhellach mewn mecaneg cwantwm. Mae arbrofion meddwl, senarios damcaniaethol a ddefnyddir i archwilio canlyniadau damcaniaethau ac egwyddorion, yn rhoi mewnwelediad newydd i natur mecaneg cwantwm.

Mae'r arbrawf meddwl a grëwyd gan yr ymchwilwyr yn cynnwys dau gymeriad, Alice a Bob, yn eistedd ar gadeiriau gydag olwynion yn wynebu ei gilydd. Pan fyddant yn gwthio ei gilydd, maent yn symud i gyfeiriadau dirgroes ar yr un buanedd, gan arwain at swm cyson o fuanedd sy'n hafal i sero. Mae hyn yn dangos cadwraeth momentwm o fewn y byd cwantwm.

Mae arwyddocâd yr arbrawf meddwl hwn yn ymestyn y tu hwnt i'w senario penodol. Mae'n dangos cymhwysedd cyffredinol deddfau cadwraeth, gan gwmpasu senarios gyda masau amrywiol, mudiant cychwynnol, a rhyngweithiadau cymhleth. Daw deddfau cadwraeth i'r amlwg o'r cymesuredd a geir mewn natur, ac mae eu rhagweladwyedd yn dal waeth beth fo manylion penodol y rhyngweithiadau.

Mewn mecaneg cwantwm, fodd bynnag, mae cyfreithiau cadwraeth traddodiadol yn wynebu heriau. Mae mesur swm penodol mewn system cwantwm yn tarfu ar y system, gan newid ei esblygiad dilynol yn sylfaenol. Er mwyn goresgyn yr her hon, dyluniodd yr ymchwilwyr osodiad arbrofol a oedd yn cynnwys paratoi system cwantwm mewn cyflwr cychwynnol penodol a mesur maint wedi'i gadw yn syth ar ôl ei baratoi. Yna fe wnaethant ganiatáu i'r system ddatblygu heb unrhyw fesuriadau, gan ddatgelu bod momentwm onglog yn parhau hyd yn oed mewn achosion unigol.

Mae'r astudiaeth hon yn cyfrannu at ddealltwriaeth ddyfnach o egwyddorion sylfaenol mecaneg cwantwm a'r deddfau cadwraeth sy'n rheoli ymddygiad systemau cwantwm. Trwy archwilio'r cyfreithiau hyn trwy arbrofion meddwl a gosodiadau arbrofol arloesol, gall gwyddonwyr barhau i ddatrys dirgelion y byd cwantwm.

