Dirgelwch Galaethau Disglair Cynnar Wedi'i Ddatrys: Ffurfiant Seren Byrstio

Yn ddiweddar, daliodd Telesgop Gofod James Webb (JWST) ddelweddau o rai o alaethau cynharaf y bydysawd, a ffurfiodd o fewn ychydig gannoedd o filiynau o flynyddoedd i'r Glec Fawr. Roedd y galaethau hyn yn ymddangos yn rhy llachar, yn rhy fawr, ac yn rhy ddatblygedig i'w hoedran, gan herio'r model safonol o gosmoleg. Fodd bynnag, mae ymchwil newydd a gyhoeddwyd yn The Astrophysical Journal Letters yn awgrymu y gall ffurfiant sêr byrstio, ffenomen sy'n cynnwys cyfnodau byr, dwys o enedigaeth a marwolaeth serol ac yna cyfnodau hirach, tawelach, esbonio'r dirgelwch hwn.

Defnyddiodd yr ymchwilwyr efelychiadau cyfrifiadurol uwch o'r prosiect Adborth o Amgylcheddau Perthnasol (FIRE) i ymchwilio i'r mater hwn. Datgelodd yr efelychiadau y gallai ffurfiant sêr byrstio gyfrif am y disgleirdeb rhyfeddol a welwyd yn y galaethau cynnar a ddaliwyd gan JWST. Mae ffurfiant sêr byrstio yn gyffredin mewn galaethau màs isel ac fe'i nodweddir gan hyrddiau o ffurfiant sêr ac yna ffrwydradau uwchnofa, sy'n gollwng nwy sy'n disgyn yn ôl i mewn yn ddiweddarach i ffurfio sêr newydd. Fodd bynnag, pan ddaw galaethau'n ddigon enfawr, mae eu disgyrchiant yn dal yr alaeth at ei gilydd ac yn dod ag ef i gyflwr cyson, gan atal nwy rhag gollwng.

Os caiff ei gadarnhau, byddai'r esboniad hwn yn osgoi'r angen am ddiwygiadau neu addasiadau i'r model safonol o gosmoleg. Mae'r canfyddiadau yn taflu goleuni ar ffiseg gwawr cosmig ac yn herio dyfalu blaenorol am y bydysawd cynnar. Trwy ddarparu tystiolaeth arsylwadol gadarn, mae'r JWST wedi cynyddu'n fawr ein dealltwriaeth o fanylion ffisegol galaethau ac yn ein galluogi i ailymweld ac astudio ffiseg y bydysawd cynnar.

— Llythyrau y Cyfnodolyn Astroffisegol

- Guochao Sun, Cymrawd Ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Gogledd-orllewinol

- Claude-André Faucher-Giguère, seryddwr ym Mhrifysgol Gogledd-orllewinol