Yr Eclipse Lunar sydd ar ddod: Digwyddiad Nefol Ysblennydd

By

Y penwythnos hwn, mae gwyliwr awyr yn Ewrop, Affrica ac Asia ar dân dros dro gan mai nhw fydd â’r cyfle gorau i fod yn dyst i ddigwyddiad nefol hudolus – eclips lleuad rhannol. Yn ystod y ffenomen brin hon, bydd rhan o'r lleuad yn cael ei thaflu mewn tywyllwch wrth iddi fynd trwy gysgod y Ddaear. Er efallai nad yw’n eclips lleuad llwyr, mae’r profiad yn argoeli i fod yn syfrdanol serch hynny.

Yn wahanol i eclipsau solar, na ellir ond eu gweld o ranbarthau penodol, mae eclipsau lleuad i'w gweld o unrhyw le ar y Ddaear lle mae'r lleuad yn yr awyr. Mae hyn yn golygu y bydd pobl yn y rhanbarthau dynodedig yn cael gweld holl eclips dydd Sadwrn, tra bydd y rhai yng ngorllewin yr Unol Daleithiau yn anffodus yn colli allan ar yr olygfa nefol hon.

I'r rhai yng ngogledd-ddwyrain yr Unol Daleithiau, mae gobaith o hyd! Wrth i'r lleuad ddechrau codi yn y dwyrain nos Sadwrn, ychydig o gwmpas machlud haul, bydd trigolion yn gallu cael cipolwg ar ben cynffon yr eclips lleuad. Bydd hyd y digwyddiad syfrdanol hwn yn gymharol fyr, yn para 77 munud yn unig.

Os ydych chi'n teimlo'n siomedig am golli eclips lleuad y mis hwn, peidiwch â phoeni! Marciwch eich calendrau ar gyfer yr un nesaf, a fydd yn digwydd ar 18 Medi, 2024. Er y bydd hefyd yn fyrhoedlog, yn para dim ond 65 munud, bydd eclips lleuad 2024 i'w weld ledled Gogledd America.

Ar gyfer y profiad eclips lleuad eithaf, gofalwch eich bod yn cadw llygad am y eclips lleuad cyfanswm ar 7 Mawrth, 2025. Yn para bron i 3.5 awr, gyda chyfanswm am 65 munud, bydd y ffenomen nefol hon i'w gweld ar draws Gogledd America i gyd. Felly, dechreuwch gynllunio'ch partïon eclipse a gwnewch ddyddiad gyda'r cosmos!

Cwestiynau Cyffredin

C: Beth yw eclips lleuad?

A: Mae eclips lleuad yn digwydd pan fydd y Ddaear yn mynd rhwng yr haul a'r lleuad, gan daflu cysgod ar wyneb y lleuad.

C: A ellir gweld eclips lleuad o unrhyw le ar y Ddaear?

A: Ydy, mae eclipsau lleuad i'w gweld o unrhyw le ar y Ddaear lle mae'r lleuad yn yr awyr.

C: A fydd angen unrhyw offer arbennig arnaf i weld eclips lleuad?

A: Yn wahanol i eclipsau solar, nid oes angen unrhyw sbectol neu offer arbennig i weld eclipsau lleuad. Dewch o hyd i olygfa glir o'r awyr a mwynhewch y sioe!

C: Pam mae eclips lleuad y mis hwn hefyd yn cael ei alw'n Lleuad yr Heliwr?

A: Lleuad yr Heliwr yw'r enw a roddir i leuad lawn mis Hydref. Yn draddodiadol, mae'r adeg hon o'r flwyddyn yn gysylltiedig â hela, gan fod anifeiliaid hela yn cael eu pesgi o'r bounty diwedd yr haf, ac mae'r tymheredd oerach yn ei gwneud hi'n haws storio a chadw cig ar gyfer y gaeaf. Yn ogystal, mae'r cynnydd yng ngolau'r lleuad yn ystod y cyfnod hwn yn helpu i fynd ar drywydd anifeiliaid yn y nos.