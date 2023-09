Yn cyflwyno Find Starlink: Offeryn ar gyfer Olrhain a Gweld Lloeren Starlink mewn Amser Real

By

Ydych chi erioed wedi meddwl a allwch chi weld lloerennau Starlink Elon Musk o'ch lleoliad? Diolch i offeryn newydd o'r enw Find Starlink, gallwch nawr olrhain a gweld y lloerennau hyn mewn amser real. Er bod map Starlink wedi bod ar gael i'r cyhoedd ers peth amser, fe'i defnyddiwyd yn bennaf i wirio am sylw mewn ardaloedd penodol. Fodd bynnag, mae Find Starlink yn mynd â hi gam ymhellach trwy ganiatáu i ddefnyddwyr weld gwelededd y lloerennau, yr amseroedd gwylio gorau posibl, a gwerthoedd disgleirdeb cysylltiedig yn seiliedig ar eu lleoliad neu gyfesurynnau.

Un o'r agweddau mwyaf diddorol o arsylwi ar y lloerennau Starlink yw eu hymddangosiad. Wrth eu grwpio gyda'i gilydd, maent yn ffurfio llinyn o oleuadau sy'n llifo ar draws awyr y nos. Yn wahanol i loerennau eraill sy'n ymddangos fel pwyntiau golau unigol, mae cytser Starlink yn creu arddangosfa weledol hudolus.

Mae Find Starlink yn atgoffa defnyddwyr, er y gall lloeren ymddangos uwchben, mae colli clwstwr ohonynt yn eithaf cyffredin. Mae'r lloerennau hyn yn symud ar gyflymder rhyfeddol o 300 milltir y funud, gan ei gwneud hi'n hawdd eu colli hyd yn oed os ydych chi'n amseru'ch gwylio'n gywir. Felly, peidiwch â digalonni os na fyddwch chi'n cael cipolwg arnyn nhw ar unwaith.

Mae'n bwysig nodi bod Find Starlink yn offeryn annibynnol ac nad yw'n gysylltiedig yn swyddogol â SpaceX na Starlink. Yn lle hynny, mae'n defnyddio cyfesurynnau i olrhain llwybrau'r megaconserau hyn wrth iddynt orbitio'r Ddaear.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweld rhyfeddod lloerennau Starlink Elon Musk, rhowch gynnig ar Find Starlink. Ewch i mewn i'ch lleoliad neu gyfesurynnau, a darganfyddwch pryd a ble y gallwch chi gael cipolwg ar y goleuadau hynod ddiddorol hyn yn ymledu ar draws yr awyr.

Ffynonellau: Dim