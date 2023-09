Mae Ymchwilydd yn ei Arddegau'n Darganfod Gwenyn Gwenyn â'r Gallu i Drilio Trwy Blastig

By

Mewn darganfyddiad rhyfeddol, mae ymchwilydd yn ei arddegau o'r enw Matvey Nikelshparg wedi darganfod bod gan rywogaeth o gacwn parasitoid y gallu i ddrilio trwy blastig. Gwnaeth Nikelshparg, sy'n frwd dros astudio gwenyn meirch parasitoid, y darganfyddiad hwn wrth gynnal arbrofion gyda'r pryfed yn ei labordy cartref.

Mae'r rhywogaeth dan sylw, Eupelmus messene, yn gacwn bach sydd fel arfer yn dodwy ei wyau ar neu y tu mewn i chwilod eraill. Mae'r gwenyn meirch hyn yn defnyddio organ o'r enw ovipositor i dyllu i mewn i dyfiant planhigion caled, a elwir yn bustl, sy'n amddiffyn larfa rhywogaethau gwenyn meirch eraill. Fodd bynnag, sylwodd Nikelshparg y gallai'r cacwn E. messene ddefnyddio ei ovipositor i ddrilio trwy ddysgl petri blastig a dodwy wy y tu allan i'r cynhwysydd.

Adroddodd Nikelshparg ei ganfyddiadau yn The Journal of Hymenoptera Research. Cynhaliodd arbrofion i archwilio beth fyddai'n digwydd pan fyddai gwenyn messen lluosog yn cael eu gosod gyda larfa lletyol sengl mewn dysgl petri. Tra bod y rhan fwyaf o'r gwenyn meirch yn ymosod ar y larfa ar unwaith, dewisodd un unigolyn ddrilio i mewn i wal polystyren y ddysgl yn lle hynny. Gwelwyd yr ymddygiad hwn mewn wyth allan o 56 gwenyn meirch a godwyd.

Cymerodd y broses o ddrilio trwy blastig dros ddwy awr ar gyfer y gwenyn meirch, ac yn ystod y cyfnod hwn byddent yn cymryd egwyl ar gyfer cinio neu ddŵr. Nododd yr ymchwilwyr hefyd fod symudiad drilio'r gwenyn meirch yn wahanol i'w drilio i mewn i'r bustl. Roedd yn ymddangos bod gan y gwenyn meirch ymddygiad drilio hyblyg o ran arwynebau plastig.

Mae gallu'r gwenyn meirch hyn i dreiddio i blastig yn cyflwyno cwestiynau diddorol. Nid yw'n glir sut mae gwenyn meirch yn tyllu arwyneb llyfn y ddysgl petri, yn enwedig gan nad yw craciau, y maent fel arfer yn eu hecsbloetio mewn bustl, yn bresennol mewn plastig. Yn ogystal, mae'n parhau i fod yn anhysbys pam nad yw rhywogaethau cysylltiedig eraill yn arddangos yr un ymddygiad.

Gallai'r darganfyddiad hwn fod â goblygiadau ehangach ar gyfer deall offer tyllu gwahanol bryfed, gan gynnwys mosgitos sy'n cario clefydau. Gall hyd yn oed arwain at ddatblygu offer llawfeddygol newydd a ysbrydolwyd gan alluoedd drilio gwenyn meirch.

Ffynonellau:

- Cyfnodolyn Ymchwil Hymenoptera

– Uroš Cerkvenik, biolegydd ym Mhrifysgol Ljubljana yn Slofenia