Asteroidau: Bygythiad Posibl i'r Ddaear

Rhyddhaodd NASA ffeithlun apelgar yn weledol ar Hydref 16, gan dynnu sylw at fater sy'n peri pryder a allai gael canlyniadau trychinebus. Mae'r dasg dan sylw, a elwir yn "Amddiffyn Planedau", yn golygu bod NASA yn cadw llygad am asteroidau a allai wrthdaro â'r Ddaear, gan achosi dinistr eang tebyg i dynged y deinosoriaid. Fodd bynnag, mae canfod yr asteroidau hyn yn broses gymhleth gan nad ydynt yn allyrru golau.

Yn ffodus, mae telesgopau newydd a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer hela asteroidau wedi bod yn allweddol yn y genhadaeth hon. Ym mis Awst 2023, mae eisoes 32,000 o asteroidau Near-Earth hysbys. Mae’r ymdrech i leoli ac olrhain yr asteroidau hyn wedi bod yn ganmoladwy, gyda dros 405 miliwn o arsylwadau gan seryddwyr amatur a phroffesiynol wedi’u cyflwyno i’r Minor Planet Centre, canolbwynt canolog ar gyfer strategaeth amddiffyn planedol NASA.

Yn anffodus, mae'r ystadegau a gyflwynir yn y ffeithlun yn datgelu realiti annifyr. Allan o'r 32,000 asteroidau ger y Ddaear hysbys, mae mwy na 10,000 yn fwy na 140 metr mewn diamedr. Pe bai un o'r rhain yn gwrthdaro â'r Ddaear, mae'n bosibl y gallai ddileu dinas gyfan. Mewn cymhariaeth, amcangyfrifwyd bod meteor Chelyabinsk a achosodd ddifrod yn Rwsia yn 2013 yn 20 metr ar y mwyaf.

Mae'r ffeithlun hefyd yn tynnu sylw at y ffaith y gallai un ohonynt fod ar gwrs gwrthdrawiad â'r Ddaear o'r 14,000 asteroidau 140 metr o led sydd heb eu darganfod eto. Yn ogystal, mae tua 50 asteroidau â diamedr o 1 cilomedr yn dal heb eu darganfod. Gallai effaith asteroid o'r maint hwn gael goblygiadau trychinebus i wareiddiad.

Nid NASA yn unig sy'n gyfrifol am amddiffyn planedol ond ar y cyd o sefydliadau. Mae'r ffeithlun yn ein hatgoffa bod gwaith i'w wneud o hyd i sicrhau diogelwch dynolryw. Gall hyd yn oed y weithred syml o gyfleu gwybodaeth trwy ffeithluniau ysbrydoli unigolion i ymuno â'r helfa am asteroidau, gan gyfrannu at ymdrechion amddiffyn planedol.

