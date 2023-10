Mae Arsyllfa Vera C. Rubin yn Darganfod Asteroidau gydag Algorithm Newydd

By

Mae Arsyllfa Vera C. Rubin, sydd i fod i ddechrau gweithredu yn 2025, wedi arddangos ei galluoedd canfod asteroidau hyd yn oed cyn ei lansiad swyddogol. Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Washington wedi datblygu algorithm newydd o'r enw HelioLinc3D, sydd wedi llwyddo i nodi asteroid ger y Ddaear yn seiliedig ar ychydig o ddelweddau yn unig. Mae'r algorithm yn perfformio cysylltu aml-nos, gan gyfuno data o nosweithiau lluosog i ddod o hyd i wrthrychau go iawn gan ddefnyddio llai o arsylwadau nag offer cyfredol.

Nod Arsyllfa Rubin yw dyblu nifer yr asteroidau hysbys ac asteroidau a allai fod yn beryglus (PHAs) o fewn yr ychydig fisoedd cyntaf o weithredu. Mae PHAs yn asteroidau sydd ag orbitau sy'n ddigon agos at orbit y Ddaear y gallent o bosibl wrthdaro â'n planed. Gyda'i Thelesgop Arolwg Simonyi mawr a lens llygad pysgod mwyaf y byd, bydd yr arsyllfa yn dal delweddau digidol o'r awyr bob tri diwrnod, gan gynhyrchu tua 20 terabytes o ddata y noson.

Profwyd Heliolinc3D gan ddefnyddio data o arolwg ATLAS a gynhaliwyd gan Brifysgol Hawai'i. Yn ystod y prawf hwn, llwyddodd yr algorithm i nodi PHA o'r enw 2022 SF289, a arsylwyd gan ATLAS ond na chafodd ei nodi fel gwrthrych newydd gan ddefnyddio dulliau traddodiadol. Mae'r algorithm yn canfod newidiadau yn yr awyr trwy dynnu delweddau olynol a nodi gwahaniaethau. Yna mae'n mesur disgleirdeb a lleoliad y gwahaniaethau hyn.

Ar wahân i nodi PHAs, disgwylir i Arsyllfa Vera C. Rubin wneud amryw o ddarganfyddiadau eraill o gysawd yr haul, gan gynnwys gwrthrychau gwregys Kuiper a gwrthrychau rhyngserol mwy o bosibl. Bydd yr arsyllfa yn chwyldroi maes seryddiaeth trwy gipio swm digynsail o ddata a rhoi mewnwelediad gwerthfawr i wyddonwyr i gysawd yr haul a thu hwnt.

Ffynonellau:

- Prifysgol Washington ( https://www.washington.edu/news/2022/11/03/heliolinc3d-finds-asteroids-on-fewer-images/)

– NOIRLab NSF (https://noirlab.edu/public/news/noirlab2305/)