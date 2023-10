Chwilio am Lystyfiant Estron: Ffenestr i Fywyd Allfydol

By

Ers degawdau, mae gwyddonwyr wedi ystyried y cysyniad o fywyd estron a sut olwg fyddai arno. Un posibilrwydd diddorol sydd wedi dal dychymyg ymchwilwyr yw bodolaeth “planhigion allfydol.” Sut gallai'r planhigion estron hyn ymddangos, a sut gallwn ni eu canfod?

Yn ddwfn o fewn cangen Orion o alaeth y Llwybr Llaethog, a leolir tua 93 miliwn o filltiroedd o'i seren felen gorrach, mae planed sy'n meddu ar nodwedd unigryw: llyn poeth-binc wedi'i amgylchynu gan lannau crisialog, gwyn-eira. Mae'r llyn, a elwir yn Lake Hillier, yn gartref i ficro-organebau cyntefig o'r enw “halobacteria.” Mae'r ffurfiau bywyd dirgel hyn, gyda'u lliw porffor rhyfeddol, yn ffynnu mewn amodau sy'n ymddangos yn ddigroeso. Tra bod y llyn hwn yn perthyn i arfordir deheuol y Ddaear yng Ngorllewin Awstralia, gallai'r cyfrinachau sydd gan yr halobacteria hyn o bosibl roi cipolwg ar ddarganfod llystyfiant estron ar fydoedd pell.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae seryddwyr wedi nodi dros 5,500 o blanedau y tu allan i gysawd yr haul, gan ddatgelu amrywiaeth eang o fydoedd rhyfedd a rhyfedd. Gyda datblygiadau mewn technoleg, mae gwyddonwyr yn hyderus y byddant yn y pen draw yn datgelu llofnod digamsyniol ffotosynthesis allfydol, gan daflu goleuni ar fodolaeth planhigion estron.

Mae'r cysyniad o lystyfiant estron mor arallfydol ag y gellir ei ddychmygu. Dychmygwch goedwigoedd o goed du o dan yr awyr gyda heuliau lluosog, llwyni estron i gyd yn gogwyddo tuag at y machlud parhaol, ac isdyfiant cigysol sy'n difa ffurfiau bywyd diniwed.

Er mwyn deall ffurfiau posibl bywyd estron, mae'n bwysig ystyried yr egwyddorion a bennir gan ffiseg. Mae angen ffynhonnell egni ar bob bywyd i wrthsefyll grym di-baid entropi. Gall organebau allfydol gaffael yr egni hwn trwy dri dull hysbys: harneisio golau haul fel planhigion, defnyddio cemegau anorganig fel bacteria awyrell hydrothermol, neu ddefnyddio organebau eraill sydd eisoes wedi cael egni trwy'r ddwy ffordd flaenorol.

Wrth i ni archwilio posibiliadau llystyfiant estron, mae'n hynod ddiddorol ystyried pa mor gyffredin yw bywyd ffotosynthetig yn y bydysawd. Ar y Ddaear, mae bywyd planhigion yn chwarae rhan flaenllaw, gan gyfrif am y mwyafrif o fiomas. A allai fod ein ffocws ar fodau deallus wrth chwilio am fywyd allfydol wedi bod yn gyfeiliornus o'r cychwyn cyntaf, a'r allwedd yw adnabod fflora yn hytrach na ffawna?

Meddai Nancy Kiang, biometeorolegydd yn Sefydliad Astudiaethau Gofod Goddard NASA, “Rydyn ni’n gwybod bod ffotosynthesis wedi bod yn llwyddiannus ar ein planed ers bron i ddechrau bywyd…a’r disgwyl yw y gallai ddod yn broses lwyddiannus ar blaned arall.”

Fodd bynnag, mae'r ymgais i ganfod llystyfiant allfydol yn peri heriau. Darparodd arbrawf nodedig a gynhaliwyd gan long ofod Galileo ym 1990 fewnwelediadau gwerthfawr ar sut i chwilio am arwyddion bywyd o'r gofod. Roedd canfod ocsigen a phresenoldeb cloroffyl, pigment hollbresennol mewn planhigion, ymhlith y dangosyddion a arsylwyd. Fodd bynnag, roedd adnabod yr “ymyl coch,” y ffenomen lle mae planhigion yn amsugno golau coch ond nid isgoch, yn ddull mwy dibynadwy o ganfod llystyfiant.

Wrth i ni chwilio am blanhigion estron, gallai fod yn fuddiol efelychu'r arbrawf hwn trwy chwilio am ymyl coch ar arwynebau allblanedau. Fodd bynnag, mae'n bwysig cofio bod esblygiad planhigion tir ar y Ddaear wedi cymryd tua 500 miliwn o flynyddoedd. Mae’n bosibl bod ffurfiau bywyd allfydol wedi dilyn trywydd esblygiadol gwahanol, gan arwain at amrywiadau yn eu hymddangosiadau a’u nodweddion.

Wrth i’n dealltwriaeth o’r bydysawd ehangu ac wrth i’n galluoedd technolegol ddatblygu, mae’r chwilio am fywyd allfydol, gan gynnwys y posibilrwydd o ddarganfod llystyfiant estron, yn addo ein swyno a’n hysbrydoli. Trwy'r archwiliad hwn, rydym yn cael mewnwelediadau gwerthfawr i bosibiliadau bywyd y tu hwnt i'n planed gartref.

Cwestiynau Cyffredin

C: Beth yw halobacteria?

A: Mae Halobacteria yn ficro-organebau cyntefig a geir mewn amgylcheddau hypersaline fel Lake Hillier. Mae ganddynt arlliw porffor nodedig ac maent yn ffynnu mewn amodau sy'n ymddangos yn anghroesawgar i fathau eraill o fywyd.

C: Beth yw'r tair ffordd y gall organebau allfydol gaffael egni?

A: Gall organebau allfydol gael egni trwy harneisio golau'r haul, defnyddio cemegau anorganig, neu ddefnyddio organebau eraill. Mae'r dulliau hyn yn debyg i sut mae planhigion, bacteria awyrell hydrothermol, ac anifeiliaid yn caffael ynni, yn y drefn honno.

C: Sut allwn ni ganfod llystyfiant estron?

A: Un dull yw chwilio am yr “ymyl coch,” ffenomen lle mae planhigion yn amsugno llawer iawn o olau coch ond heb fod yn isgoch. Gall ail-greu arbrofion fel yr un a gynhaliwyd gan long ofod Galileo ein galluogi i adnabod presenoldeb llystyfiant ar allblanedau.

C: Pam canolbwyntio ar lystyfiant estron yn lle bywyd deallus?

A: Er bod y chwilio am fywyd allfydol deallus wedi bod yn amlwg, mae nifer yr achosion o fywyd ffotosynthetig yn awgrymu y gallai llystyfiant estron fod yn fwy toreithiog yn y bydysawd. Mae archwilio'r posibilrwydd o blanhigion estron yn rhoi persbectif newydd ar fodolaeth bywyd y tu hwnt i'n planed.