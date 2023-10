Oes Syndod y Lleuad: Mewnwelediadau o Grisialau Zircon

By

Mae ymchwil newydd a gynhaliwyd gan Brifysgol Gogledd-orllewinol wedi datgelu bod y lleuad mewn gwirionedd 40 miliwn o flynyddoedd yn hŷn nag a gredwyd yn flaenorol. Mae'r canfyddiad arloesol hwn yn seiliedig ar ddadansoddiad o grisialau zircon a ddarganfuwyd mewn samplau craig lleuad a ddygwyd yn ôl gan genhadaeth Apollo 17 ym mis Rhagfyr 1972. Mae'r astudiaeth, a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Geochemical Perspectives Letters, yn herio'r ddamcaniaeth bresennol o ffurfiant y lleuad ac yn darparu mewnwelediadau ffres. i mewn i hanes cynnar ein cysawd yr haul.

Mae'r ddamcaniaeth gyffredin yn awgrymu bod y lleuad wedi'i ffurfio o ganlyniad i effaith anferthol rhwng gwrthrych maint Mars a'r Ddaear ifanc. Digwyddodd y digwyddiad cataclysmig hwn tua 4.425 biliwn o flynyddoedd yn ôl, yn ôl amcangyfrifon blaenorol. Fodd bynnag, mae'r dadansoddiad newydd o'r crisialau zircon yn dangos bod genedigaeth y lleuad wedi digwydd tua 40 miliwn o flynyddoedd ynghynt, tua 4.46 biliwn o flynyddoedd yn ôl. Mae'r datguddiad hwn yn arwydd o newid sylweddol yn ein dealltwriaeth o darddiad y lleuad.

Chwaraeodd Zircon, mwyn cyffredin a geir yng nghramen y Ddaear, ran hanfodol yn y darganfyddiad hwn. Trwy archwilio oedran crisialau zircon o samplau lleuad a daearol, roedd gwyddonwyr yn gallu pennu oedran y lleuad yn fwy manwl gywir. Darparodd y defnydd o domograffeg chwiliwr atom yng nghyfleuster Prifysgol Gogledd-orllewinol archwiliad manwl o strwythur atomig y sircon, gan alluogi ymchwilwyr i gyfrif nifer yr atomau a oedd wedi dadfeilio ymbelydrol. Darparodd hyn wybodaeth werthfawr am oedran y crisialau.

Esboniodd prif awdur yr astudiaeth, Jennika Greer o Brifysgol Glasgow, ei bod yn rhaid bod y crisialau zircon a ddarganfuwyd ar wyneb y lleuad wedi ffurfio ar ôl i'r cefnfor magma lleuad oeri. Mae presenoldeb y crisialau hyn yn dynodi oedran lleiaf posibl y lleuad. Trwy ddyddio'r crisialau hynaf yn y samplau lleuad, roedd gwyddonwyr yn gallu canfod bod y lleuad o leiaf 4.46 biliwn o flynyddoedd oed.

Mae arwyddocâd yr ymchwil hwn yn ymestyn y tu hwnt i chwilfrydedd yn unig. Mae deall oed a ffurfiant y lleuad yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i hanes ein cysawd yr haul a'n lle yn y bydysawd. Mae dylanwad disgyrchiant y lleuad yn sefydlogi echel cylchdro'r Ddaear, gan arwain at ffenomenau fel llanw a'r diwrnod 24 awr. Heb y lleuad, byddai bywyd ar y Ddaear yn dra gwahanol. Mae'r ddealltwriaeth newydd hon o oes y lleuad yn cyfrannu at y nod ehangach o ddeall cydbwysedd bregus a rhyng-gysylltedd ein system naturiol.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

C: Pa mor hen yw'r lleuad?

A: Yn seiliedig ar ymchwil diweddar, credir bod y lleuad tua 4.46 biliwn o flynyddoedd oed, gan ei gwneud yn 40 miliwn o flynyddoedd yn hŷn nag a feddyliwyd yn flaenorol.

C: Beth a barodd i wyddonwyr ddod i'r casgliad bod y lleuad yn hŷn?

A: Cynhaliodd gwyddonwyr ddadansoddiad o grisialau zircon a geir mewn samplau creigiau lleuad. Trwy archwilio strwythurau atomig y crisialau hyn gan ddefnyddio tomograffeg chwiliwr atom, roedd ymchwilwyr yn gallu pennu oedran y lleuad yn fwy manwl gywir.

C: Pam fod oedran y lleuad yn bwysig?

A: Mae deall oes y lleuad yn helpu gwyddonwyr i roi pos cysawd yr haul cynnar at ei gilydd a chael cipolwg ar yr effaith a gafodd ar ffurfiant y Ddaear. Yn ogystal, mae dylanwad disgyrchiant y lleuad yn chwarae rhan hanfodol wrth sefydlogi echel cylchdro'r Ddaear ac effeithio ar ffenomenau fel llanw.

C: Sut gwnaeth crisialau zircon gyfrannu at bennu oedran y lleuad?

A: Roedd crisialau sircon, a ddarganfuwyd ar y Ddaear a'r lleuad, yn caniatáu i wyddonwyr ddefnyddio dulliau dyddio ymbelydrol i bennu eu hoedran. Trwy ddadansoddi nifer yr atomau a oedd wedi dadfeilio ymbelydrol, gallai ymchwilwyr sefydlu isafswm oedran y lleuad.