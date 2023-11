Chwilio am Blanedau Maint Is-ddaear: Darganfyddiadau Syfrdanol yn 2020

By

Mae corrach gwyn, gyda'u radiysau maint y Ddaear, wedi'u hystyried ers tro fel ymgeiswyr addawol ar gyfer adnabod planedau maint Is-ddaear ac astudio eu hatmosfferau. Fodd bynnag, daeth y flwyddyn 2020 â thro syfrdanol i'r chwilio am y bydoedd anodd hyn.

Mewn tro digon annisgwyl o ddigwyddiadau, trodd y blaned dros dro gyntaf a ddarganfuwyd yn 2020 yn blaned tua maint Iau. Roedd y darganfyddiad hwn, a wnaed gan ddefnyddio ffotometreg TESS, yn wahanol i'r duedd a ragwelwyd o ddod o hyd i blanedau daearol llai o amgylch corrach gwyn.

Er mwyn deall goblygiadau'r canfyddiad hwn yn well, dechreuodd ymchwilwyr ddadansoddiad meintiol, gan ystyried tueddiadau geometrig a chanfod. Fe wnaethant ystyried dwy senario bosibl: dosbarthiad radiws “gwaelod-drwm” yn deillio o ddata Kepler a dosbarthiad wedi'i ysbrydoli gan gyflymder rheiddiol “top-trwm”.

Roedd canlyniadau eu dadansoddiad yn peri pryder. Roedd y dosbarthiad cyflymder rheiddiol uwch-drwm yn awgrymu y byddai planedau creigiog, sy'n debyg o ran maint i'r Ddaear, yn hynod anarferol o amgylch corrach gwyn. Ar y llaw arall, cododd y dosbarthiad gwaelod-trwm, yn unol ag efelychiadau damcaniaethol a demograffeg allblaned, gwestiynau am brinder planedau anferth o'u cymharu â rhai daearol.

Mae’r canfyddiadau rhyfeddol hyn yn amlygu cymhlethdod systemau allblanedol ac yn herio ein rhagdybiaethau am y mathau o blanedau y disgwyliwn eu canfod o amgylch corrach gwyn. Er bod darganfod byd maint Iau yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i amrywiaeth systemau planedol, mae hefyd yn pwysleisio'r angen am archwilio ac ymchwilio pellach.

Wrth i wyddonwyr barhau i ddatrys dirgelion y bydysawd, mae'r chwilio am blanedau maint is-ddaear yn parhau i fod yn faes cyffrous ac esblygol. Mae pob darganfyddiad newydd yn dod â ni'n agosach at ddeall yr amrywiaeth a'r potensial ar gyfer bywyd y tu hwnt i'n system solar ein hunain.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

C: Beth yw corrach gwyn?

A: Mae corrach gwyn yn seren fach, drwchus sy'n cynrychioli cam olaf esblygiad serol ar gyfer sêr gyda masau tebyg i neu is na'r Haul.

C: Beth yw biosignatures?

A: Arwyddion neu ddangosyddion mesuradwy yw biolofnodion sy'n awgrymu presenoldeb bywyd ar blaned, megis presenoldeb nwyon penodol yn ei atmosffer.

C: Beth yw ffotometreg TESS?

A: Mae TESS (Lloeren Transiting Exoplanet Survey) yn delesgop gofod sydd wedi'i gynllunio i chwilio am allblanedau trwy ganfod dipiau cyfnodol yn nisgleirdeb sêr a achosir gan blanedau'n pasio o'u blaenau. Mae ffotometreg yn cyfeirio at fesur golau neu ddwysedd ymbelydredd electromagnetig a allyrrir gan wrthrychau nefol.

C: Beth yw rhagfarnau canfod?

A: Mae rhagfarnau canfod yn cyfeirio at y cyfyngiadau neu'r dewisiadau cynhenid ​​​​mewn technegau arsylwi a allai effeithio ar y mathau o blanedau sy'n fwy tebygol o gael eu darganfod. Gall y rhagfarnau hyn ddylanwadu ar ddosbarthiad meintiau planedau a nodweddion a welwn mewn poblogaethau allblanedol.

C: Sut mae'r darganfyddiad hwn yn effeithio ar ein dealltwriaeth o systemau allblanedol?

A: Mae darganfod planed maint Iau o amgylch corrach gwyn yn herio ein disgwyliadau ac yn codi cwestiynau am ddosbarthiad planedau o wahanol feintiau yn y systemau hyn. Mae'n ein hatgoffa bod y bydysawd yn llawn syndod, ac mae llawer i'w ddysgu o hyd am amrywiaeth y planedau a'u ffurfiant.